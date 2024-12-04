Главная сенсация Казахстана подписала игрока сборной России

Футзальный клуб "Семей" объявил о переходе российского нападающего Камиля Герейханова, передают Vesti.kz.

До этого Камиль выступал за российскую команду "Тюмень".

Герейханов - чемпион России-2018/2019, участник "Финала четырех" Лиги чемпионов-2019, финалист Кубка России-2019 - в составе МФК "Тюмень". Участник чемпионата Европы (U-19) в составе сборной России.

В предыдущем сезоне семейчане сенсационно выиграли чемпионат Казахстана, прервав многолетнюю гегемонию "Кайрата". Кстати, клуб из Алматы также выступал на этой стадии ЛЧ и досрочно прошел дальше.