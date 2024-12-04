Главная сенсация Казахстана подписала игрока сборной России
©instagram.com/fcsemey
Футзальный клуб "Семей" объявил о переходе российского нападающего Камиля Герейханова, передают Vesti.kz.
Футзальный клуб "Семей" объявил о переходе российского нападающего Камиля Герейханова, передают Vesti.kz.
До этого Камиль выступал за российскую команду "Тюмень".
Герейханов - чемпион России-2018/2019, участник "Финала четырех" Лиги чемпионов-2019, финалист Кубка России-2019 - в составе МФК "Тюмень". Участник чемпионата Европы (U-19) в составе сборной России.
Напомним, "Семей" выступал в элитном раунде нынешнего сезона Лиги чемпионов, однако не смог пробиться в "Финал четырех".
В предыдущем сезоне семейчане сенсационно выиграли чемпионат Казахстана, прервав многолетнюю гегемонию "Кайрата". Кстати, клуб из Алматы также выступал на этой стадии ЛЧ и досрочно прошел дальше.
Реклама