Миллионы, угрозы и арест: скандал в футбольном клубе Казахстана

Прокуратурой Мангистауской области в футбольном клубе "Каспий" выявлены хищения более 27 миллионов тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы ведомства, в ходе расследования данного факта антикоррупционной службой области совместно с ДКНБ области установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух своих знакомых, путем применения физической силы пытались заставить работника клуба изменить показания.

Более того стали вымогать у последнего 15 миллионов тенге.

3 декабря 2024 года санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба, граждан "К" и "О".

Другие сведения не разглашаются в интересах следствия.

Ранее стало известно об уходе Куаныша Кабдулова с поста главного тренера "Каспия". Актауская команда под его руководством стала бронзовым призером первой лиги, набрав 58 очков после 28 игр.