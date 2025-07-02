Главный тренер туринского "Ювентуса" Игорь Тудор рассказал, почему десять игроков его команды попросили замен во время матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу против мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

По словам хорвата, несмотря на интенсивную ротацию во время турнира, игрокам было трудно адаптироваться к "действительно сложным условиям". Температура во Флориде во время матча достигла 31 градуса.

"Сегодня условия были действительно тяжелыми. Десять игроков попросили меня заменить их. Они были очень уставшими. Это конец долгого сезона, игроки находились в состоянии большого стресса, у них кончилась энергия. Условия игры были действительно тяжелыми, жара и высокая влажность сильно усложняли ситуацию. Теперь нам нужно отдохнуть и вернуться к работе, став сильнее", - цитирует Тудора L'Equipe.

Сам матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Реала", который прошел в 1/4 финала клубного ЧМ, а "Ювентус" покинул турнир.

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