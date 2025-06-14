Почему Месси сыграет, а Роналду - нет. Все об участниках клубного чемпионата мира 2025

15 июня в США стартует клубный чемпионат мира по футболу 2025 года, который пройдет в обновленном формате. Международная федерация футбола (ФИФА) разработала особую систему квалификации для каждой футбольной конфедерации. Vesti.kz рассказывают самое главное об участниках турнира и о том, почему Лионель Месси сыграет, а Криштиану Роналду - нет.

Новый формат клубного чемпионата мира 2025

В турнире принимают участие 32 клуба со всех футбольных континентов. Команды разбили на восемь квартетов (сыграют с каждым соперником по группе один раз). В плей-офф выйдут по два лучших клуба из группы.

Групповой этап завершится 27 июня. Матчи 1/8 финала стартуют 28-го числа и продлятся до 2 июля. Четвертьфиналы запланированы на 4-5 июля, полуфиналы - на 8 и 9 июля. Финал пройдет 14 июля. Матч за третье место не предусмотрен.

Какие клубы сыграют на КЧМ 2025

Самое большое представительство у Европы - 12 клубов. Места на клубном чемпионате мира автоматически получили победители четырех розыгрышей Лиги чемпионов (с сезона-2020/2021 по сезон-2023/2024). Остальных добрали по рейтингу коэффициентов УЕФА за четыре сезона.

"Челси" (Англия) - победитель ЛЧ в сезоне-2020/2021;"Реал" Мадрид (Испания) - победитель ЛЧ в сезоне-2021/2022 и сезоне-2023/2024;"Манчестер Сити" (Англия) - победитель ЛЧ в сезоне-2022/2023;"Бавария" (Германия) - попала по рейтингу;"ПСЖ" (Франция) - попал по рейтингу;"Интер" (Италия) - попал по рейтингу;"Порту" (Португалия) - попал по рейтингу;"Бенфика" (Португалия) - попала по рейтингу;"Боруссия" Дортмунд (Германия) - попала по рейтингу;"Ювентус" (Италия) - попал по рейтингу;"Атлетико" (Испания) - попал по рейтингу;"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - попал по рейтингу.

Шесть клубов представляют КОНМЕБОЛ (Южная Америка) - прямая путевка для победителей Кубка Либертадорес с 2021 по 2024 годы, остальные места распределяются согласно клубному коэффициенту за этот же период.

"Палмейрас" (Бразилия) - победитель Кубка Либертадорес - 2021;"Фламенго" (Бразилия) - победитель Кубка Либертадорес - 2022;"Флуминенсе" (Бразилия) - победитель Кубка Либертадорес - 2023;"Ботафого" (Бразилия) - победитель Кубка Либертадорес - 2024;"Ривер Плейт" (Аргентина) - попал по рейтингу;"Бока Хуниорс" (Аргентина) - попал по рейтингу.

Пять клубов представляют КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка). При этом мексиканский "Леон", ставший победителем местной Лиги чемпионов, не попал на турнир. Причина - у клуба один владелец с "Пачукой". В итоге провели стыковой матч между американским "Лос-Анджелесом" (он проиграл "Леону" в финале ЛЧ) и мексиканской "Америкой" (первое место в рейтинге КОНКАКАФ за четыре года). "Лос-Анджелес" победил со счетом 2:1.

"Монтеррей" (Мексика) - победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ - 2021;"Сиэтл Саундерс" (США) - победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ - 2022;"Пачука" (Мексика) - победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ - 2024;"Лос-Анджелес" (США) - победитель стыкового матча;"Интер Майами" (США) - победитель регулярного чемпионата МЛС сезона-2024 (США получили дополнительную квоту как хозяева турнира).

Африку представляют четыре клуба. Два из них - в статусе континентальных чемпионов.

"Аль-Ахли" (Египет) - победитель Лиги чемпионов КАФ в сезоне-2020/2021, сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024;"Видад" (Марокко) - победитель Лиги чемпионов КАФ в сезоне-2021/2022;"Эсперанс" (Тунис) - прошел по рейтингу;"Мамелоди Сандаунз" (ЮАР) - прошел по рейтингу.

Четыре команды представляют Азию.

"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - победитель Лиги чемпионов АФК - 2021;"Урава Ред Даймондс" (Япония) - победитель Лиги чемпионов АФК - 2022;"Аль-Айн" (ОАЭ) - победитель Лиги чемпионов АФК – 2023/2024;"Ульсан Хендэ" (Южная Корея) - прошел по рейтингу.

ОФК представлена одним клубом. Им стал новозеландский "Окленд", выигравший все розыгрыши Лиги чемпионов на данном отрезке.





Почему нет "Ливерпуля" или "Барселоны"?

В правилах указан лимит на два клуба из одной стран. Поэтому "Ливерпуль" мог отобраться на КЧМ только в случае победы в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022 или сезоне-2023/2024.

С "Барселоной" ситуация немного иная. "Реал" гарантировал себе место на КЧМ после победы в Лиге чемпионов. За второе испанское место боролись "Атлетико" и "Барселона", однако "матрасники" оказались выше в рейтинге за четыре года.

"Наполи" и "Милан" не сыграют на КЧМ, поскольку рейтинг у "Интера" и "Ювентуса" выше. "Аль-Наср" Криштиану Роналду тоже не прошел, поскольку ни разу за четыре года не выиграл азиатскую ЛЧ и не был лучшим клубом региона по рейтингу.

Когда пройдет КЧМ-2025?

Турнир стартует 15 июня и продлится до 14 июля. В матче открытия сыграют египетский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси.

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