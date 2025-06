Где пройдет клубный чемпионат мира 2025: 12 стадионов и Месси в первом матче

С 15 июня по 14 июля в США пройдет обновленный клубный чемпионат мира - впервые в расширенном формате с участием 32 команд со всех континентов, передают Vesti.kz.

Турнир теперь напоминает классический мундиаль: 8 групп по 4 клуба, два лучших выходят в плей-офф. Уже в первом матче звездный "Интер Майами" Лионеля Месси сыграет с египетским "Аль-Ахли" - игра пройдет на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами.

Особенности арены

Стадион вмещает около 65 000 зрителей и станет одной из главных площадок чемпионата. Здесь пройдут как минимум пять матчей группового этапа, включая афиши "Бока Юниорс" - "Бенфика", "Реал" Мадрид - "Аль-Хиляль", "Бавария" - "Бока Юниорс", "Интер Майами" - "Палмейрас", "Мамелоди Сандаунс" - "Флуминенсе", а также два матча 1/8 финала - 1D против 2C и 1H против 2G.

Где пройдет клубный ЧМ - 2025?

Все матчи примет США - 12 стадионов в 11 городах, от мегаполисов вроде Атланты и Лос-Анджелеса до футбольных городов новой волны, таких как Цинциннати и Нэшвилл.

Стадион "Мерседес-Бенц"

Город: Атланта, штат Джорджия

Вместимость: 75 000 человек

Матчи турнира:

"Челси" - "Лос-Анджелес"/"Клуб Америка"

"Интер Майами" - "Порту"

"Манчестер Сити" - "Аль-Айн"

1/8 финала: 1B против 2A

1/8 финала: 1F против 2E

Четвертьфинал: победитель матча 51 против победителя матча 52

The Mercedes-Benz stadium in Atlanta was made to host World Cup matches 🤩



(via mercedesbenzstadium/IG) pic.twitter.com/ffsR2Rn9vv — ESPN FC (@ESPNFC) June 21, 2022

Стадион "Бэнк оф Америка"

Город: Шарлотта, Северная Каролина

Вместимость: 75 000 человек

Матчи турнира:

"Реал Мадрид" - "Пачука"

"Бенфика" - "Бавария"

1/8 финала: 1C против 2D

1/8 финала: 1E против 2F

Sold out show in Bank of America Stadium, Charlotte. 🔥#GrandNationalTour pic.twitter.com/RiFcHkkSEQ — Kendrick Lamar Updates (@KendrickChart) May 4, 2025

Стадион "Тотал Куалити Лоджистикс"

Город: Цинциннати, Огайо

Вместимость: 26 000 человек

Матчи турнира:

"Бавария" - "Окленд Сити"

"Пачука" - "Зальцбург"

"Мамелоди Сандаунс" - "Боруссия Дортмунд"

"Боруссия Дортмунд" - "Ульсан"

This place never fails to amaze me when I arrive. While I believe TQL Stadium is still a better soccer stadium, Mercedes-Benz Stadium remains a remarkable sports venue. pic.twitter.com/xnUuhn302p — Kevin McCloskey (@closkey08) May 25, 2025

Стадион "Роуз Боул"

Город: Пасадена (Лос-Анджелес), Калифорния

Вместимость: 88 500 человек

Матчи турнира:

"ПСЖ" - "Атлетико Мадрид"

"Монтеррей" - "Интер"

"ПСЖ" - "Ботафого"

"Ривер Плейт" - "Монтеррей"

"Атлетико" - "Ботафого"

"Урава Ред Даймондс" - "Монтеррей"

Stadium of the Night 🌚



🏟️ Rose Bowl

📍 Pasadena, California

✅ Capacity: 89,702



Home of @UCLAFootball



All photos by @cfbcampustour pic.twitter.com/go3fYNf0GA — CFB Home (@CFBHome) June 8, 2025

Стадион "Джодис Парк"

Город: Нэшвилл, Теннесси

Вместимость: 30 000 человек

Матчи турнира:

"Лос-Анджелес"/"Клуб Америка" - "Эсперанс"

"Окленд Сити" - "Бока Хуниорс"

"Аль-Хиляль" - "Пачука"

We're ready for the @USMNT match tonight 🇺🇸



First time at GEODIS Park or have questions?



Check out our Know Before You Go » https://t.co/1pHzQjnJo2



Match Details » https://t.co/zfk8iySwuk pic.twitter.com/NLvwA6oND9 — GEODIS Park (@GEODISPark) June 10, 2025

Стадион "Метлайф"

Город: Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси

Вместимость: 82 500 человек

Матчи турнира:

"Палмейрас" - "Порту"

"Флуминенсе" - "Боруссия Дортмунд"

"Палмейрас" - "Аль-Ахли"

"Флуминенсе" - "Ульсан"

"Порту" - "Аль-Ахли"

Четвертьфинал: победитель матча 55 против победителя матча 56

Полуфинал: победитель матча 57 против победителя матча 58

Полуфинал: победитель матча 59 против победителя матча 60

Финал: победитель матча 61 против победителя матча 62

FIRST LOOK: The all grass pitch has been installed at MetLife Stadium ahead of Sundays World Club Cup Group Stage game this Sunday. #ClubWorldCup #FIFA pic.twitter.com/51oYzqXD4C — PIX11 Sports (@PIX11Sports) June 11, 2025

Стадион "Кемпинг Уорлд"

Город: Орландо, Флорида

Вместимость: 65 000 человек

Матчи турнира:

"Лос-Анджелес"/"Клуб Америка" - "Фламенго"

"Ювентус" - "Манчестер Сити"

1/8 финала: 1G против 2H

Четвертьфинал: победитель матча 53 против победителя матча 54

das ist das camping world stadium in orlando, florida. das ist eins der stadien der klub-wm



was genau soll das darstellen? ein parkhaus mit offenen wänden? pic.twitter.com/jvI9VIU1Mg — 𝗺𝗮𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻 🚟 (@1954x1887) June 12, 2025

Стадион "Интер&Кo"

Город: Орландо, Флорида

Вместимость: 25 000 человек

Матчи турнира:

"Ульсан" - "Мамелоди Сандаунс"

"Бенфика" - "Окленд Сити"

Experience the @FIFACWC in Orlando with the fam using our exclusive offer 👀 — Inter&Co Stadium (@InterCo_Stadium) June 10, 2025

Стадион "Линкольн Файнэншл Филд"

Город: Филадельфия, Пенсильвания

Вместимость: 69 000 человек

Матчи турнира:

"Фламенго" - "Эсперанс"

"Манчестер Сити" - "Уидад"

"Фламенго" - "Челси"

"Ювентус" - "Уидад"

"Эсперанс" - "Челси"

"Зальцбург" - "Реал Мадрид"

1/8 финала: 1A против 2B

Четвертьфинал: победитель матча 49 против победителя матча 50

It’s a big night at Lincoln Financial Field – Kendrick Lamar and SZA are here for a SOLD OUT show on the Grand National Tour 🙌 pic.twitter.com/l0AZK6pbAk — LincolnFinancialFld (@LFFStadium) May 6, 2025

Стадион "Люмен Филд"

Город: Сиэтл, Вашингтон

Вместимость: 69 000 человек

Матчи турнира:

"Ботафого" - "Сиэтл Саундерс"

"Ривер Плейт" - "Урава Ред Даймондс"

"Сиэтл Саундерс" - "Атлетико Мадрид"

"Интер" - "Урава Ред Даймондс"

"Сиэтл Саундерс" - "ПСЖ"

"Интер" - "Ривер Плейт"

🏟 Lumen Field



📍 Seattle, USA

📶 Capacity 68,700

👕 Seattle Sounders pic.twitter.com/hQvHHKLeLy — 🏟️ Stadiums Of Our Dreams (@Stadium_Dreams) June 8, 2025

Стадион "Ауди Филд"

Город: Вашингтон, округ Колумбия

Вместимость: 20 000 человек

Матчи турнира:

"Аль-Айн" - "Ювентус"

"Зальцбург" - "Аль-Хиляль"

"Уидад" - "Аль-Айн"

Unreal atmosphere.



Y’all showed up and showed out, D.C. ‼️🖤💛 pic.twitter.com/I4Fsen4Y0q — Audi Field (@AudiField) November 16, 2024

Кто фаворит Клубного чемпионата мира?

Расписание КЧМ - 2025:

Групповой этап: 15–27 июня

1/8 финала: 28 июня – 2 июля

Четвертьфиналы: 4–5 июля

Полуфиналы: 8–9 июля

Финал: 14 июля

Стоит отметить, что изначально реформированный клубный ЧМ должен был пройти еще в 2021 году, но из-за пандемии и переноса крупных турниров, таких как Евро и Кубок Америки, его проведение отложили.

