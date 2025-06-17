Главный тренер "Лос-Анджелеса" Стив Черундоло прокомментировал поражение от лондонского "Челси" (0:2) матче первого тура группового этапа на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, передают Vesti.kz.

По словам Черундоло, ключевым фактором стала игра на половине поля соперника, где его подопечные совершали "странные ошибки".

"Думаю, я доволен нашей игрой в обороне. На протяжении большей части игры мы справлялись вполне неплохо. Думаю, что нас подвела, скорее, недостаточно осмысленная игра с мячом. И, знаете, для нас это были немного странные ошибки при владении. Особенно на половине поля соперника нам нужно было действовать острее в передачах, если мы хотим действительно угрожать такой команде, как "Челси". В ближайшие пару дней мы постараемся это улучшить, чтобы одолеть "Эсперанс".

Думаю, у нас было достаточно моментов, чтобы забить сегодня. Но я не против, если мы прибережем эти голы для следующего матча и возьмем там три очка - для меня это было бы предпочтительнее", - приводит слова Черундоло Goal.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска также поделился мыслями о прошедшем матче.

"Отличный результат. Это естественно, что на этом этапе сезона возникают разные обстоятельства, с которыми необходимо справляться. В целом я считаю, что наше выступление было хорошим. Теперь нам нужно восстановиться, ведь через три дня у нас матч с "Фламенго". Однако мы, безусловно, постараемся подготовиться к игре наилучшим образом и добиться победы", - приводит слова Марески Daily Mail.

В следующем матче "Эсперанс" 21 июня сыграет с "Лос-Анджелесом", а "Фламенго" 20 июня примет "Челси".

Турнирная таблица группы D:"Челси" - 3 очка;"Фламенго" - 3;"Эсперанс" - 0;"Лос-Анджелес" - 0.



