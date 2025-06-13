Кроос назвал главную потерю "Реала" и оценил работу Хаби Алонсо

Экс-футболист мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о выступлении "сливочных" на клубном чемпионате мира 2025 года, проходящего в США, передают Vesti.kz.

Кросс, ушедший из "королевского клуба" летом 2024 года после 10 сезонов, рассказал, чего не хватает его бывшей команде.

"Реалу" не хватает на поле футболиста моего профиля. Клуб в поиске такого игрока. Их сейчас очень мало. Тех, кто есть, очень тяжело подписать", - цитирует немцка Gazzetta dello Sport.

Также Кроос высказался о работе нового главного тренера мадридцев Хаби Алонсо.

"Еще рано давать оценку работе Алонсо в "Реале". Нужно время, чтобы оценить изменения и реализацию его идей. Я могу сказать только то, что он проделал большую работу в Германии [в леверкузенском "Байере"]. Уверен, Хаби разберется как внести коррективы в то, что требует изменений. Учитывая такой класс игроков, все должно быть хорошо", - сказал Кроос.

Добавим, что "Реал" продолжает выступление на клубном ЧМ-2025. В полуфинале турнира подопечные Алонсо сыграют с французским "Пари Сен-Жерменом". Подробности - тут.