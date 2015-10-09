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Назван фаворит ЧМ-2026. Это не Бразилия и не Франция

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Назван фаворит ЧМ-2026. Это не Бразилия и не Франция ©depositphotos.com/DURAOFOTO

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о главных претендентах на победу в грядущем чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

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Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о главных претендентах на победу в грядущем чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По его словам, мировое первенство обещает быть беспрецедентным по уровню конкуренции.

"Испания на данный момент наиболее организованная команда. Испания среди главных претендентов на победу на чемпионате мира. Еще важно учитывать Аргентину, у которой очень хороший тренер.

После этих двух основных фаворитов я бы назвал Бразилию, Францию, Португалию и Германию, находящуюся в процессе формирования команды", - приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Напомним, ЧМ-2026 впервые пройдет сразу в трех странах - Канаде, США и Мексике. Турнир стартует 11 июня и завершится 19 июля. Кроме того, в финальной стадии впервые примут участие 48 команд, что делает чемпионат самым масштабным в истории.

Лига чемпионов 2025/26   •   Словения, Любляна   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 22:00   •   не начат
Олимпия Л
Олимпия Л
(Любляна)
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Кайрат
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