Назван фаворит ЧМ-2026. Это не Бразилия и не Франция

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о главных претендентах на победу в грядущем чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По его словам, мировое первенство обещает быть беспрецедентным по уровню конкуренции.

Напомним, ЧМ-2026 впервые пройдет сразу в трех странах - Канаде, США и Мексике. Турнир стартует 11 июня и завершится 19 июля. Кроме того, в финальной стадии впервые примут участие 48 команд, что делает чемпионат самым масштабным в истории.

