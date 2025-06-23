Центральный защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио был удален в первом тайме матча против мексиканской "Пачуки" на клубном чемпионате мира в США. Инцидент произошел на 7-й минуте встречи, передают Vesti.kz.

"Реал" вдесятером забил три гола и одержал первую победу на клубном ЧМ

Асенсио схватил Саломона Рондона руками у линии штрафной, остановив выход один на один. Судья показал прямую красную карточку за срыв явной голевой возможности. Этот эпизод стал повторением похожей ситуации в прошлом матче с "Аль-Хилялем", где Асенсио также нарушил правила в штрафной и привез пенальти.

Реакция тренера

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо не остался в стороне от произошедшего. По информации Defensa Central, он обратился к Асенсио по пути в раздевалку со словами:

"Это серьезная ошибка, нельзя хватать его в такой ситуации".

Это стало единственным замечанием со стороны тренера в адрес молодого игрока после удаления.

Игра в меньшинстве

Несмотря на численное меньшинство, "Реал" смог победить со счетом 3:1 благодаря голам Джуда Беллингема, Арды Гюлера и Федерико Вальверде. А Тибо Куртуа отразил 10 ударов и получил звание лучшего игрока матча.

Для "Реала" это первая победа на турнире - ранее команда сыграла вничью с "Аль-Хилялем".

Группа H после двух туров:

"Реал" - 4 очка

"Зальцбург" - 4

"Аль-Хиляль" - 2

"Пачука" - 0

Следующие матчи - 27 июня:

"Зальцбург" - "Реал"

"Аль-Хиляль" - "Пачука"

От "Реала" требуют выгнать игрока после матча на клубном ЧМ