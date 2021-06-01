Эксперт назвал причины досрочного поражения Джукембаева в дебютном бою в США

Казахстанского боксера Батыра Джукембаева (18-1, 14 КО) задавили физической мощью. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал обозреватель портала Boxingtalk.com Иван Монтиэль. Эксперт прокомментировал его поражение от пуэрториканца Сабриэля Матиаса (17-1, 17 КО) и высказался о дальнейших перспективах.

"Матиас просто задавил Джукембаева. Его физическая мощь оказалась результативнее техники и скорости казахстанца. В определенные моменты Джукембаев показывал хороший бокс, но пропустил очень много мощных ударов и начал допускать ошибки. Матиас показал, что готов к большим боям. Он задал такой быстрый темп, а соперник не смог его поддерживать. Команда казахстанца приняла верное решение, отказавшись от продолжения поединка. Чувствовалось, что дальше Джукембаеву может быть нанесен фатальный урон. Я думаю, что Батыру нужно укреплять себя и работать над минусами. Для дальнейших перспектив ему нужно улучшить свой бокс. Со временем он может получить еще один шанс", - отметил Монтиель.

Их поединок состоялся утром 30 мая в Лос-Анджелесе и был рассчитан на 12 раундов. В четвертой трехминутке пуэрториканец отправил Джукембаева в нокдаун, а после восьмого угол казахстанца отказался от продолжения боя. Это поражение стало первым в карьере, а поединок был дебютным в США.

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Теперь Матиас в рамках "турнира четырех" от IBF для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе встретится с победителем противостояния Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) (Великобритания) - Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО) (Аргентина), которое состоится 12 июня.

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