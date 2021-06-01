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"У него сердце воина, уважаю его за это". Обидчик Джукембаева похвалил казахстанца

Батыр потерпел первое поражение в карьере.

"У него сердце воина, уважаю его за это". Обидчик Джукембаева похвалил казахстанца
Батыр Джукембаев. Фото: boxingscene.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Пуэрториканский боксер первого полусреднего веса Сабриэль Матиас (17-1-0, 17 KO) прокомментировал победу над казахстанцем Батыром Джукембаевым (18-1-0, 14 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся утром 30 мая в Лос-Анджелесе и был рассчитан на 12 раундов. В четвертой трехминутке пуэрториканец отправил Джукембаева в нокдаун, а после восьмого угол казахстанца отказался от продолжения боя.

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"Должен отдать ему должное, он провел отличный бой и оказал сопротивление. Я и раньше встречался с хорошими бойцами, но он стал лучшим, с кем я дрался.

После четвертого раунда, и я повторюсь, он очень жесткий боец, все переросло в настоящую войну. Он понимал, что ему нечего терять, поэтому отдал все силы. Он знал, что должен нокаутировать меня, чтобы победить, и на его месте я бы поступил так же. У него сердце воина, и я уважаю его за это", - цитирует Матиаса Boxingscene.com.

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Для Джукембаева это поражение стало первым в карьере, а поединок был дебютным в США.

Бой Джукембаев - Матиас стал частью так называемого "турнира четырех" от IBF для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе. Соперник пуэрториканца, с которым он и поспорит за звание, определится в поединке Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) (Великобритания) - Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО) (Аргентина), который состоится 12 июня.

 

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Метки:
Джукембаев Батыр IBF

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