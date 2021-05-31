Когда поражение не значит конец истории. Как Батыр Джукембаев рискнул там, где многие бы остановились

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-1, 14 КО) прикоснулся к истории титулов от IBF. Он добрался до пока самой высокой точки в своей карьеры, став участником розыгрыша статуса обязательного претендента на пояс. Сделанный шаг оказался неточным, однако он был сделан. И ничего для спортсмена еще не потеряно. Напротив, все только начинается. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Джукембаев планомерно подходил и готовился к большим вызовам. Он не просто так уехал в Канаду, чтобы зарабатывать на боях с соперниками низкого сорта. Батыр был ведом именно мечтой, целью стать лучшим. Его потенциал позволяет это сделать, что и заметили в Eye of the Tiger Management.

Компания активно продвигала его, работая прежде всего на повышение уровня. Его горизонты после переезда в Канаду должны были расшириться. Это позволило бы биться совершенно в другом измерении, готовясь к большим встречам.

К слову, изначально его будущие успехи были сомнительны. Даже после подписания контракта в Канаде болельщики в него поверили не сразу. Однако он сумел доказать свою состоятельность, став важным звеном в современном казахстанском профи-боксе.

После того, как он набрал ход, развитие карьеры внезапно оказалось на паузе. По крайней мере, так казалось ровно до того момента, когда было объявлено о переезде в США. Вышло так, что штиль вызван не угасанием ритма, а периодом переезда и подготовки фундамента к шагам совершенно в ином направлении.

Базирование в США - новый виток его истории. Причем очень важный. В Канаде условия и выходы на большой ринг, конечно, имеются. Но весь пульс мирового профи-бокса проходит именно через США. Там и тренеры качественнее, легче подобрать спарринг-партнеров, а главное - это большие возможности.

Найти хороший зал и специалиста в США - шаг, приближающий мечту. Главное, это работать, работать, работать и еще раз работать. Никакой жалости к себе. Любое послабление отдалит все видимые перспективы.

Джукембаеву в этом плане повезло. Он привык действовать с полной самоотдачей. И ему было проще сработаться со своим новым тренером Мэнни Роблесом. Знаменитый тренер, приводивший к мировой сенсации Эди Руиса.

"У меня новый тренер – Мэнни Роблес, и вместе с моим менеджером Риком Мириджаном мы будем работать над планом по завоеванию титула. Я чувствую, что готов драться против топовых парней моего дивизиона. У меня за спиной отличный любительский бэкграунд и 18 профессиональных боев.

Сейчас я не могу сказать, когда это случится, так как мы будем решать это с моей командой, но я определенно близок к титульному бою",- говорил Батыр.

Общие цели объединили амбициозных представителей профи-бокса. У каждого своя миссия и методы. Однако конечный пункт один - вхождение в список элиты. И первый шанс появился по линии IBF. Данная организация в очередной раз смогла организовать интересный челлендж по определению обязательного претендента.

Там собрали по рейтингу четырех наиболее подходящих боксеров первого полусреднего веса. В список был включен наш Джукембаев. Это уже говорит о признании его заслуг и уровня. При слабой реализации своих возможностей он не стал бы участником специального турнира, суть которого выиграть и получить статус обязательного претендента.

Для Батыра это событие было не совсем в нужное время. Он только перебрался в США, только начал работать с новым тренером. За короткий период дуэт никак бы не смог наработать все то, чего не хватает Джукембаеву.

Период адаптации получился слишком коротким. За это время вед еще требовалось подготовиться к сопернику. А против казахстанца на ринг должен был выйти мощный и опасный Сабриэль Матиас (17-1, 17 КО), из Пуэрто-Рико.

Нельзя к бою против такого оппонента подходить с укороченным подготовительным периодом. Уверенны, это понимали ив команде Джукембаева. Однако нельзя было отказываться от возможности. к которой стремился годами. Можно было откатиться далеко назад.

Да и репутация была бы испорчена.

Безусловно, Джукембаев рисковал своим согласием. Однако он прежде всего воин. Риск определяет его путь. Близость опасности лишь добавляет цену конечному результату - тому, к которому стремишься всю свою карьеру. Шаг назад может создать потом целую пропасть.

Бой с Матиасом завершился ожидаемо. Трудно было представить, что за буквально пару месяцев Роблес привнесет в стиль Батыра все, что хочет в нем видеть. Смена тренера всегда сказывается. Как мы говорили, нужна адаптация.

Необходим был качественный тренировочный лагерь после акклиматизации. дуэту же пришлось в сжатые сроки подойти в хорошей форме к большому событию в карьере. Соперник не позволил бы "доработать" в самом ринге.

Так что проигрыш е стал сенсацией. Скорее, закономерностью. Но в случае с Джукембаевым, поражение не означает, что история закончилась. Не рисует оно пропасть, не отправляет его на пенсию. Напротив, это отправная точка.

Джукембаев показал, что способен был перебивать оппонента. Крутой старт. Затем он хорошо вышел из кризиса после нокдауна. Забрал седьмой раунд. Удалось даже потрясти кровожадного Матиаса. Это о многом говорит. Он не поплыл, как бывает у некачественных, не капитулировал.

Матиас был сильнее в этот день. Что касается ошибок, то она была одна. Джукембаев зачем-то после успеха в начальных раундах начал сближаться. Он эффективно работал с дистанции. В рубке с Сабриэлем сложно. Вероятно, казахстанец пытался потрясти соперника, сбить ему темп и захватить полное преимущество.

Как бы то ни было, он потерпел первое поражение. Но никакого привкуса горечи у него не должно быть. И уж тем более терять себя в этой непростой гонке за корону. Важно сделать выводы, продолжить работу с новым тренером.

Нам, болельщикам, можно рассчитывать на его дальнейший успех. Многие уступали в истории профи-бокса. И многие возвращались в ринг более сильными. Это проверка, холодный душ и большой анализ. Новый уровень требует корректировок.

Ничего не закончилось. Игра только начинается. В США Батыр только первые месяцы. Он всегда был бойцом, так что проигрыш - это только лишь очередная попытка подняться, вдохновить этим самым многих. Главное, Джукембаев прикоснулся к большому событию, ощутил близость и свои перспективы. Он рискнул там, где многие бы остановились.

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