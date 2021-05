"Его угол избежал трагической ситуации". Аналитик бокса оценил решение тренера Джукембаева остановить бой

Аналитик бокса ESPN Knock Out Фернандо Барбоса прокомментировал первое поражение Батыра Джукембаева (18-1, 14 КО) на профи-ринге. Он отметил, что угол казахстанца (тренер Мэнни Роблес) принял верное решение, остановив бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джукембаев бился против пуэрториканца Сабриэля Матиаса (17-1, 17 КО). Бой был рассчитан на 12 раундов, но его остановили после восьмого. Для Батыра это был первый поединок в США, все предыдущие он проводил в Канаде. Видео схватки можно посмотреть здесь.

"Впечатлен, как Сабриэль полностью разобрал Джукембаева... Какая работа Матиаса! Угол Джукембаева избежал трагической ситуации, мудрое решение и хорошо выполненная работа", - написал он в Twitter.





