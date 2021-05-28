Джукембаев пообещал нокаутировать соперника на пресс-конференции перед первым боем в США

Сегодня, 28 мая, в Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция перед боем казахстанца Батыра Джукембаева (18-0, 14 КО) с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (16-1, 16 КО), передает корреспондент Vesti.kz. В ходе брифинга боксеры поделились своими ожиданиями и пообещали шокировать публику.

При этом организаторы не нашли переводчика для казахстанца и пуэрториканца, и поэтому ответы боксеров были краткими и лаконичными. Джукембаев рассказал о подготовке к бою и пообещал отправить соперника в нокаут.

"У меня был хороший лагерь. Я готовился к Матиасу и знаю, что он из себя представляет. В субботу ночью я сведу все к победе нокаутом. Вы все увидите, на что я способен. Я докажу", - поделился Джукембаев.

Матиас ответил не менее уверенной фразой. Боксер пообещал создать большие сложности своему сопернику.

"Я стану для него самым жестким испытанием. Вы сами поймете, почему я так говорю", - отметил Матиас.

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Их поединок по времени Нур-Султана пройдет утром в воскресенье, 30 мая, в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Он входит в программу турнира от IBF, в котором разыграют статус обязательного претендента. Для Джукембаева предстоящий поединок станет дебютным в США, все предыдущие казахстанец провел в Канаде. При этом в параллельном поединке соревнования сойдутся британский боксер Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) и аргентинец Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО).

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