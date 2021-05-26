Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Ринг будет разорван на мелкие кусочки. Превью к супербою Джукембаева против беспощадного панчера

Победитель приблизится к титулу.

Ринг будет разорван на мелкие кусочки. Превью к супербою Джукембаева против беспощадного панчера
Фото: Eye of The Tiger Management©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Осталось совсем немного до тяжелейшего поединка казахстанца Батыра Джукембаева (18-0, 14 КО) с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (16-1, 16 КО). Позади насыщенный тренировочный лагерь, работа над выстраиванием нужной тактики, способной помочь решить важнейшие задачи. Осталось самое сложное - сломить сопротивление беспощадного оппонента.

Подробнее о событии - в превью Vesti.kz.

IBF  превращаются в одну из самых принципиальных организаций в мировом профессиональном боксе. Причем чемпионы особых льгот не имеют: не хочешь биться - отдавай пояс. Это же касается и претендентов. Боссы структуры придумывают различные варианты, чтобы был постоянный поток обязательных претендентов. 

Это позволяет предоставлять шансы молодым боксерам, проспектам, ожидающим тот самый важный день. Причем схема работает во многих весовых категориях. И Джукембаев как раз стал участником одного из специальных турниров, организованных IBF.

Среди четырех выбранных по рейтингу боксеров первого полусреднего веса будет выявлен единственный лучший. Ему присвоят статус обязательного претендента. А это уже большое достижение. Только вот есть проблемы с реализацией этого волшебного плана.

И для Джукембаева первая из них - это Матиас. 

Бой пройдет без явного фаворита. Недостатки боксеров компенсируются их более сильными качествами. У Батыра к таким можно отнести технику, работоспособность. Сабриэль же богат на мощь и навыки ведения ближнего боя.

Он не раз показывал, как именно может решить исход любой встречи. И даже его единственное поражение от россиянина Петроса Ананяна было сомнительным: близкий бой, оба смогли потрясти друг друга, устроили зрелищное противостояние. Судьи минимально отдали предпочтение Петросу.

Этот поединок показал, что против разрушителя Матиаса можно драться. Если есть "держалка" и техника, то и вовсе можно владеть преимуществом. Главное - эффективно защищаться, иначе тяжелые удары Сабриэля быстро перевернут ситуацию на ринге.

Нейтрализация Сабриэля - миссия для нового тренера Батыра Мэнни Роблеса. Джукембаев начал с ним работу после переезда в США. И многое зависит от того, что именно он привнес в стиль казахстанского боксера.

Мало одной техники. При нескольких тяжелых ударах вся красочная картина просто распадется. Поэтому важно удивить. Вариативность, дистанция, скорость - вот, что нужно Джукембаеву. При этом важен откалиброванный функционал, чтобы не повторить судьбу Али Ахмедова.

И в любом случае на ринге будет война. Боксеры просто разрушат его на пути к своим самым главным мечтам и целям. Вряд ли кто-то будет отсиживаться, бегать и надеяться на благосклонность судей. Все будет решаться здесь и сейчас.

Недооценивать слабую технику Сабриэля нельзя. Как мы говорили, у него совсем другие козыри, которых довольно много. Так что партию надо вести крайне аккуратно: с блефом, сливая крупные карты, скрывая масти. 

Никаких игр. Только хладнокровие, бдительность. При грамотном подходе Батыр не только сможет выстоять, пережить ожидающий его натиск, но и завершить поединок своей победой. Самой важной в карьере, самой ценной, открывающей большие перспективы.

Напомним, их поединок пройдет 29 мая в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США)

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Джукембаев Батыр IBF

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:51
Бокс

Ринг будет разорван на мелкие кусочки. Превью к супербою Джукембаева против беспощадного панчера
Сегодня
18:08
Бокс

"Чувствуется влияние GGG". Эксперт оценил Джукембаева и назвал главную опасность его соперника по дебюту в США
Сегодня
16:45
Бокс

Владевший титулом от WBC небитый казахстанский боксер возвращается спустя четыре года
Сегодня
02:30
Бокс

Головкин согласовал с DAZN поединки на 2021 год - инсайдер
Сегодня
01:40
Бокс

Геннадий Головкин получил обязательного претендента на титул
Вчера
20:03
Бокс

Перчатки Геннадия Головкина продали за 55 миллионов тенге на аукционе в Алматы
Вчера
16:04
Бокс

В BoxingScene назвали преимущество Джукембаева над соперником по дебютному бою в США
24 мая
13:59
Бокс

"У нас впереди большие планы". Ахмедов встретился со своим наставником Головкиным
24 мая
10:47
Бокс

В Казахстане покажут в прямом эфире дебютный бой Батыра Джукембаева в США
23 мая
18:33
Бокс

WBO санкционировала бой Джошуа - Усик
23 мая
14:02
Бокс

Официально: Фьюри и Уайлдер проведут третий бой. Объявлены дата и место
23 мая
09:01
Бокс

Джош Тейлор стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе
22 мая
12:59
Бокс

Мэнни Пакьяо анонсировал бой с чемпионом мира. Известны дата и место
21 мая
21:28
Бокс

Губа не дура, или сколько хочет заработать чемпион мира за бой с "Канело"
21 мая
21:01
Бокс

"Хорошо вернуться домой". Головкин высказался о приезде в Казахстан
21 мая
16:35
Бокс

Их история началась давно. Головкин летом все-таки будет биться с бразильцем?
21 мая
13:42
Бокс

Официально объявлено о бое Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира в карде Ломаченко
21 мая
08:26
Бокс

Видео выступления Головкина на благотворительном вечере в Алматы
21 мая
00:18
Бокс

Геннадий Головкин принял участие в благотворительном мероприятии в Казахстане
20 мая
20:44
Бокс

Экс-боксер "Астана Арланс" зажигает в супертяжелом весе. Он может сразиться с Усиком по линии IBF
20 мая
19:04
Бокс

Казахстанский супертяж финишировал в первом раунде южноафриканского ветерана и выиграл третий бой в профи
20 мая
18:35
Бокс

Непобежденный казахстанец нокаутировал опытного соперника с 18 досрочными победами
20 мая
18:13
Бокс

Чемпион Азии из Казахстана выиграл четвертый бой на профи-ринге
20 мая
15:35
Бокс

Головкин, дуэт Ахмедовых, битва за финал и топ-бой Алимханулы. Что приготовили казахстанские профи на лето
20 мая
13:00
Бокс

Самая сексуальная боксерша Казахстана поделилась секретом своих побед
20 мая
10:57
Бокс

Где посмотреть вечер профи-бокса с участием чемпиона Азии и еще двух казахстанцев
20 мая
09:01
Бокс

Чемпион мира бросил дерзкий вызов Головкину
19 мая
20:51
Бокс

Эксперт ESPN объяснил, почему бой Алимханулы с экс-чемпионом мира станет украшением андеркарта Ломаченко
19 мая
16:39
Бокс

Брант, который избивал чемпиона мира. Что из себя представляет самый опасный соперник Алимханулы
19 мая
15:38
Бокс

"Человек-легенда". Баста рассказал о знакомстве с Головкиным и выступлении Скриптонита на его бое
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика