Рыбакина узнала соперниц по первому финалу Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг

©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг
Сегодня 15:50

Определились соперники сборной Казахстана по теннису в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанки попали в группу С, где сыграют с Испанией и Великобританией, а в финальном турнире сыграют 12 команд.

Ранее первая ракетка Елена Рыбакина досрочно вывела национальную команду в финальную часть старта, которая пройдет в ноябре в Шотландии.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Кубок Федерации

Теннис Кубок Билли Джин Кинг
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Сегодня 15:50
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