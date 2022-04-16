Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира и принесла Казахстану досрочную победу в Кубке Билли Джин Кинг

Первая ракетка Елена Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу в домашнем матче Кубка Билли Джин Кинг против Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперницей была экс-первая ракетка мира Анжелика Кербер, которая была обыграна в трех сетах - 4:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась больше двух часов.

В решающей партии Рыбакина отыгралась со счета 3:5, взяв четыре гейма подряд, и принесла Казахстану досрочную победу в матчевой встрече (3:0).

Добавим, что в первый соревновательный день, помимо Рыбакиной, которая дебютировала за национальную сборную в Казахстане, выиграла свой матч с рекордом и Юлия Путинцева.

В следующем матче противостояния заявлены Путинцева и Лаура Зигемунд.

После победы над Германией сборная Казахстана вышла в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

Рыбакина с разгрома дебютировала за Казахстан в домашнем матче Кубка Билли Джин Кинг

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