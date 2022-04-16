Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира и принесла Казахстану досрочную победу в Кубке Билли Джин Кинг

Первая ракетка Елена Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу в домашнем матче Кубка Билли Джин Кинг против Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ее соперницей была экс-первая ракетка мира Анжелика Кербер, которая была обыграна в трех сетах - 4:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась больше двух часов.
В решающей партии Рыбакина отыгралась со счета 3:5, взяв четыре гейма подряд, и принесла Казахстану досрочную победу в матчевой встрече (3:0).
Добавим, что в первый соревновательный день, помимо Рыбакиной, которая дебютировала за национальную сборную в Казахстане, выиграла свой матч с рекордом и Юлия Путинцева.
В следующем матче противостояния заявлены Путинцева и Лаура Зигемунд.
После победы над Германией сборная Казахстана вышла в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.
Рыбакина с разгрома дебютировала за Казахстан в домашнем матче Кубка Билли Джин Кинг
Матчи квалификации командного чемпионата мира Billie Jean King Cup смотрите в спортивном разделе на Bee TV на телеканале Qazsport.
Официальные спонсоры матча: природная минеральная вода Turan и акимат города Нур-Султан.
Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Реклама