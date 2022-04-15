 piszO6YM0h69vlp5jCAuPZqPlpLxAPqx60JyRt8U
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рыбакина с разгрома дебютировала за Казахстан в домашнем матче Кубка Билли Джин Кинг

Рыбакина с разгрома дебютировала за Казахстан в домашнем матче Кубка Билли Джин Кинг
©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг

Впервые на территории Казахстана сыграла первая ракетка Елена Рыбакина. Случилось это в матче Кубка Билли Джин Кинг против Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперницей была Лаура Зигемунд, у которой она выиграла в двух сетах - 6:0, 6:1. Встреча длилась 1 час и 12 минут, в ее ходе Рыбакина сделала шесть эйсов при двух двойных ошибках, тогда как у соперницы следующие показатели - 2/5.

Напомним, что в стартовой встрече противостояния Казахстана с Германией, которое проходит в Нур-Султане, Юлия Путинцева обыграла экс-первую ракетку мира Анжелику Кербер.

16 апреля продолжится противостояние теннисисток Казахстана и Германии. Будут сыграны еще два одиночных матча и парная встреча.

Команды будут играть до трех побед. Победитель противостояния выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Матчи квалификации командного чемпионата мира Billie Jean King Cup смотрите в спортивном разделе на Bee TV на телеканале Qazsport.

Официальные спонсоры матча: природная минеральная вода Turan и акимат города Нур-Султан.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рыбакина Елена Кубок Федерации

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 16:59
Кубок Билли Джин Кинг
Рыбакина с разгрома дебютировала за Казахстан в домашнем матче Кубка Билли Джин Кинг Рыбакина с разгрома дебютировала за Казахстан в домашнем матче Кубка Билли Джин Кинг
Сегодня , 16:01
Кубок Билли Джин Кинг
Юлия Путинцева разобрала свою победу над экс-первой ракеткой мира в Кубке Билли Джин Кинг Юлия Путинцева разобрала свою победу над экс-первой ракеткой мира в Кубке Билли Джин Кинг
Сегодня , 15:20
Кубок Билли Джин Кинг
Казахстан с волевой победы стартовал в Кубке Билли Джин Кинг Казахстан с волевой победы стартовал в Кубке Билли Джин Кинг
Вчера , 18:00
Кубок Билли Джин Кинг
Дебют Рыбакиной и оружие против Кербер. Как Казахстан настроен на матчи Кубка Билли Джин Кинг Дебют Рыбакиной и оружие против Кербер. Как Казахстан настроен на матчи Кубка Билли Джин Кинг
Вчера , 12:12
Кубок Билли Джин Кинг
Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Казахстан - Германия Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Казахстан - Германия
12 апреля, 13:41
Кубок Билли Джин Кинг
"Тоже могут быть опасными". Шведова - о составе Казахстана на матчи с Германией и отсутствии Петкович "Тоже могут быть опасными". Шведова - о составе Казахстана на матчи с Германией и отсутствии Петкович
12 апреля, 12:46
Кубок Билли Джин Кинг
В сборной Германии оценили силу Елены Рыбакиной перед решающим матчем с Казахстаном В сборной Германии оценили силу Елены Рыбакиной перед решающим матчем с Казахстаном
11 апреля, 19:58
Кубок Билли Джин Кинг
Рыбакина готовится к домашнему дебюту за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинга Рыбакина готовится к домашнему дебюту за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинга
5 апреля, 20:24
Кубок Билли Джин Кинг
Теннисистки из Казахстана одержали разгромную победу и вышли из группы Теннисистки из Казахстана одержали разгромную победу и вышли из группы
4 апреля, 20:13
Кубок Билли Джин Кинг
Теннисистки из Казахстана одержали волевую победу над Южной Кореей Теннисистки из Казахстана одержали волевую победу над Южной Кореей
19 марта, 18:48
Кубок Билли Джин Кинг
Стал известен состав Германии на матч с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинга Стал известен состав Германии на матч с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинга
16 марта, 15:08
Кубок Билли Джин Кинг
Рыбакина и дебют. Назван состав сборной Казахстана на матч с Германией в Кубке Билли Джин Кинга Рыбакина и дебют. Назван состав сборной Казахстана на матч с Германией в Кубке Билли Джин Кинга
2 марта, 07:31
Кубок Билли Джин Кинг
Российские и белорусские теннисисты отстранены от международных соревнований Российские и белорусские теннисисты отстранены от международных соревнований
18 апреля 2021, 02:11
Кубок Билли Джин Кинг
Казахстан победил Аргентину в Кубке Билли Джин Кинг и сохранил прописку в Мировой группе Казахстан победил Аргентину в Кубке Билли Джин Кинг и сохранил прописку в Мировой группе
18 апреля 2021, 00:07
Кубок Билли Джин Кинг
Юлия Путинцева не смогла доиграть. Аргентина сравняла счет в матче с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг Юлия Путинцева не смогла доиграть. Аргентина сравняла счет в матче с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг
17 апреля 2021, 21:05
Кубок Билли Джин Кинг
Рыбакина одержала победу и вывела Казахстан вперед в матче Кубка Билли Джин Кинг с Аргентиной Рыбакина одержала победу и вывела Казахстан вперед в матче Кубка Билли Джин Кинг с Аргентиной
17 апреля 2021, 07:17
Кубок Билли Джин Кинг
Аргентина сравняла счет в матче Кубка Билли Джин Кинг с Казахстаном Аргентина сравняла счет в матче Кубка Билли Джин Кинг с Казахстаном
16 апреля 2021, 22:15
Кубок Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг. Юлия Путинцева принесла Казахстану первое очко в матче с Аргентиной Кубок Билли Джин Кинг. Юлия Путинцева принесла Казахстану первое очко в матче с Аргентиной
16 апреля 2021, 16:15
Кубок Билли Джин Кинг
"Мечтаю о медали". Елена Рыбакина - об участии в Олимпиаде, последствиях карантина и предстоящих матчах со сборной Аргентины "Мечтаю о медали". Елена Рыбакина - об участии в Олимпиаде, последствиях карантина и предстоящих матчах со сборной Аргентины

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus