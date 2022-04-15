Юлия Путинцева установила рекорд Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла рекордный для Казахстана 15-й матч в одиночном разряде на Кубке Билли Джин Кинг, сообщает Billiejeankingcup.com.

Путинцева нанесла поражение на старте матчевой встречи с Германией 17-му номеру рейтинга WTA Анжелике Кербер - 3:6, 6:3, 6:2.

Путинцева, дебютировавшая в этом турнире среди женщин в 2014 году, обошла нынешнего капитана Ярославу Шведову и ее подругу по команде Зарину Дияс (у обеих по 14 побед), установив рекорд Казахстана в одиночном разряде.

Во второй встрече первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина нанесла поражение Лауре Зигемунд - 6:0, 6:1.

16 апреля продолжится противостояние теннисисток Казахстана и Германии. Будут сыграны еще два одиночных матча и парная встреча.

Команды будут играть до трех побед. Победитель противостояния выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

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