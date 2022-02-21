Почему Елена Рыбакина не приехала в сборную Казахстана? Есть ответ

Капитан сборной Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин сделал заявление в преддверии квалификационного противостояния с Канадой за выход в финальную часть чемпионата мира. Игры пройдут 10-11 апреля в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Щукин рассказал о подготовке команды, а также о том, что канадская сборная приехала в Астану не самым сильным составом.

"Изменений в подготовке не было, так как в теннисе это нормальное явление, когда какие-то игроки не могут в определённый момент сыграть. Понятно, что мы настраивались немного на других соперниц, но в процессе перестраиваемся, потому что Канада, в любом случае, сильная команда с хорошими игроками. Мы настраиваемся на ту команду, которая сюда приехала. Облегчения нет, так как мы в любом случае настраиваемся на соперников, делаем это так же, как если бы приехали Мбоко и Фернандес. Когда сильнейшие игроки соперников не приезжают, это даёт какие-то плюсы, но, в целом, настрой такой же. У нас два лидера - Путинцева и Данилина - но есть и подрастающая молодёжь. Смотрим сейчас на тренировки, на последние результаты. В целом, все девочки готовы. Пока не будем говорить, кто сыграет, но в процессе придём к решению, кто будет играть", - сказал Юрий Иванович.

"Понимаете, после Австралии она занимает второе место в мировом рейтинге, и у неё есть возможность стать первой. Но с таким графиком плотным она должна где-то жертвовать какими-то турнирами, даже такими, как Кубок Билли Джин Кинг, где ты выступаешь за страну. Всё это ради того, чтобы добиться такого достижения для страны и стать лучшей в мире. Это совместное решение федерации тенниса, это не только Лена так решила. Общается ли она с другими теннисистками сборной? Все девочки между собой общаются. Я думаю, что перед матчем она им напишет, и мы общаемся, переписываемся. Связь точно есть. Было ли это решение связано с тем, что это всего лишь квалификация? Скорее всего нет, потому что, как я уже сказал, в теннисе не всегда открывается такая возможность стать первой. Это исторический момент. Поэтому не хотелось бы его упускать. Никогда не знаешь, ведь в спорте бывают травмы. Поэтому было принято такое совместное решение", - объяснил Щукин.

Также у капитана национальной команды не могли не спросить про отсутствие(№2). Он объяснил, почему федерация тенниса приняла совместное решение с игроком не вызывать её в команду.

"Зарина однозначно будет в субботу, но в другом (амплуа), не будем раскрывать заранее. Но она приедет", - сказал Щукин.

Также он анонсировал приезд(№306), которой нет в составе. Пока неясно, с чем это связано. Не исключено, что речь идёт о возможном завершении карьеры.

Напомним, что в составе сборной Казахстана на эти матчи заявлены Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандыкова и Соня Жиенбаева.

