Аутсайдеры? Капитан Канады удивила заявлением перед битвой с Казахстаном без Рыбакиной

Капитан сборной Канады в Кубке Билли Джин Кинг Мари-Эв Пеллетье поделилась ожиданиями от квалификационного противостояния с Казахстаном. Матчи пройдут 10-11 апреля в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пеллетье сразу же объяснила, почему в составе канадской сборной нет их звёздных игроков - Виктории Мбоко (№9), Лейлы Фернандес (№25) и Габриэлы Дабровски (№6 в паре).

"К сожалению, некоторые из них травмированы и не могут играть. Кроме того, из-за загруженности календаря не всем легко запланировать путь в Казахстан. Поэтому нам пришлось принять тяжёлое решение. Тем не менее мы собрали сильную команду, и мы готовы соперничать", - сказала она.

Говоря об уровне казахстанской сборной, капитан гостей отметила высокий рейтинг Юлии Путинцевой (№74) и Анны Данилиной (№7 в паре).

"Мы уважаем казахстанскую сборную и знаем ваших игроков. Это будет нелегко, но мы готовы соперничать и бороться за каждое очко. Данилина или Путинцева? Я думаю, что обе, это классные игроки, я за ними много наблюдала. Это отличная возможность для наших молодых игроков, чтобы набраться опыта на будущее. Для многих это будет первый опыт игры за сборную. Для нас полезно провести время вместе. Мы обмениваемся опытом, делаем друг друга и канадский теннис лучше. Да, в составе возникли изменения, ведь изначально у нас были более рейтинговые игроки, чем у Казахстана. И теперь казахстанские игроки, как Данилина и Путинцева, имеют самый высокий рейтинг, и это сделало нас аутсайдерами. Тем не менее это возможность для наших игроков набраться опыта", - заключила Пеллетье.

Напомним, что сборные Казахстана и Канады оспорят путёвку в финальную часть чемпионата мира - Billie Jean King Cup Finals-2026, который пройдёт в сентябре в Шэньчжэне (Китай).

Также добавим, что в этой игре участия не примет лучшая теннисистка страны Елена Рыбакина (№2).

