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Кубок Билли Джин Кинг
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Неожиданным результатом закончился матч Казахстан - Корея на Кубке Билли Джин Кинг

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Неожиданным результатом закончился матч Казахстан - Корея на Кубке Билли Джин Кинг ©КТФ

Сборная Казахстана по теннису проиграла Южной Корее в Астане в последнем матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по теннису проиграла Южной Корее в Астане в последнем матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

В рамках последней встречи казахстанский дуэт Анны Данилиной и Жибек Куламбаевой сыграл против тандема Ку Ен Ву и Дабин Ким. Игра завершилась со счетом 6:3, 4:6, 10:7 в пользу представительниц Кореи.

Тем не менее исход матча не повлиял на итог матчевой встречи. Казахстан прошел дальше. Решающее очко национальной команде принесла Юлия Путинцева, которая вместе с Еленой Рыбакиной и Зариной Дияс обеспечили досрочную победу Казахстану.


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Квалификация командного чемпионата мира пройдет в апреле 2025 года.

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