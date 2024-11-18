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Громкой сенсацией обернулся матч Лиги наций

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Громкой сенсацией обернулся матч Лиги наций ©rbfa.be

Сборная Израиля по футболу одержала сенсационную победу над Бельгией в Лиге наций, передают Vesti.kz.

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Сборная Израиля по футболу одержала сенсационную победу над Бельгией в Лиге наций, передают Vesti.kz.

Встреча шестого тура группового этапа состоялась в Будапеште и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Ярден Шуа.

Несмотря на неудачу, Бельгия с 4 очками удержала третье место в группе 2 и отправилась в стыковые матчи за сохранение прописки в Лиге А. Команда Израиля также имеет в активе 4 очка, но по дополнительным показателям заняла последнее, четвертое место и вылетела в Лигу В.

Израиль Бельгия Футбол Лига наций

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