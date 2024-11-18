Громкой сенсацией обернулся матч Лиги наций
©rbfa.be
Сборная Израиля по футболу одержала сенсационную победу над Бельгией в Лиге наций, передают Vesti.kz.
Сборная Израиля по футболу одержала сенсационную победу над Бельгией в Лиге наций, передают Vesti.kz.
Встреча шестого тура группового этапа состоялась в Будапеште и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Ярден Шуа.
Несмотря на неудачу, Бельгия с 4 очками удержала третье место в группе 2 и отправилась в стыковые матчи за сохранение прописки в Лиге А. Команда Израиля также имеет в активе 4 очка, но по дополнительным показателям заняла последнее, четвертое место и вылетела в Лигу В.
Defeat in Budapest. #ISRBEL #DEVILTIME pic.twitter.com/1qzGFUVP3S— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 17, 2024
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