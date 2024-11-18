Франция без Мбаппе отомстила Италии и выиграла группу Лиги наций

Футболисты сборной Франции обыграли на выезде Италию в заключительном матче группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча шестого тура, состоявшаяся в Милане, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Адриен Рабьо (2-я минута, 65-я), а также автоголом отметился Гульельмо Викарио (33-я). У хозяев поля один мяч отыграл Андреа Камбьясо (35-я).

Таким образом Франция взяла реванш за поражение в первом туре на своем поле, причем с тем же самым счетом. И сделала это без своей главной звезды Килиана Мбаппе, не вызванного на последние матчи национальной команды.

Французы и итальянцы набрали по 13 очков, но по дополнительным показателям группу выиграли подопечные Дидье Дешама. Тем не менее обе команды сыграют в следующем году в четвертьфинале Лиги наций. Бельгия (4 очка) также по дополнительным показателям стала третьей в группе 2 и отправилась в стыковые матчи, чтобы попытаться сохранить прописку в Лиге А. Израиль (4) финишировал на четвертой строчке и вылетел в Лигу В.

Громкой сенсацией обернулся матч Лиги наций