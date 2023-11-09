Казахстан стартовал с поражения на ЧМ по теннису

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Сегодня 17:22
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Казахстан проиграл первый матч Австралии в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, сообщают Vesti.kz

Анна Данилина уступила Сторм Хантер в двух сетах - 6:7 (2:7), 4:6. Соперницы провели на корте 2 часа и 8 минут. В ходе встречи австралийка сделала 1 эйс и допустила 1 двойную ошибку, тогда как казахстанка не отметилась подачами на вылет, однако совершила 3 двойные ошибки.

Следующий матч состоится между Кимберли Биррелл и Юлией Путинцевой.

Напомним, Казахстан попал в группу В, где сыграет с командами Австралии (9 ноября) и Словении (10 ноября).

На этой стадии 12 команд поделены на четыре группы (по три в каждой). Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной.

Противостояния будут состоять из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Подробнее - здесь.

Кубок Билли Джин Кинг называют чемпионатом мира. Призовой фонд турнира - 9,6 миллиона долларов.

За Казахстан против Австралии не сыграет лучшая теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина, о причинах можно узнать по этой ссылке.

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Данилина Анна

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