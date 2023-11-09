Стало известно, почему Рыбакина не сыграет за Казахстан на ЧМ по теннису

Лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина не сможет помочь национальной команде в матче финальной части Кубка Билли Джин Кинг против Австралии, сообщают Vesti.kz.
По информации Talking Tennis, Рыбакина отсутствует в составе казахстанской команды на матч с Австралией в испанской Севилье, так как чувствует себя неважно.
В итоге, против Австралии будут играть:
Сторм Хантер - Анна Данилина;
Кимберли Биррелл - Юлия Путинцева;
Сторм Хантер/Эллен Перес - Анна Данилина/Жибек Куламбаева.
Напомним, Казахстан попал в группу В, где сыграет с командами Австралии (9 ноября) и Словении (10 ноября).
На этой стадии 12 команд поделены на четыре группы (по три в каждой). Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной.
Противостояния будут состоять из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Подробнее - здесь.
Кубок Билли Джин Кинг называют чемпионатом мира. Призовой фонд турнира - 9,6 миллиона долларов.
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