Казахстан и Австралия выявили победителя матча на ЧМ по теннису

Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг
Сегодня 21:09
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Казахстан проиграл противостояние из трех матчей Австралии (1:2) в рамках финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который еще называют чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.  

Все решилось во встрече парного разряда - Анна Данилина и Юлия Путинцева потерпели поражение от Сторм Хантер и Эллен Перес - 1:6, 6:4, 5:10.

Напомним, что в первой игре одиночного разряда Анна Данилина уступила Сторм Хантер, а во второй Юлия Путинцева обыграла Кимберли Биррелл.

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла помочь национальной команде, о причинах можно узнать здесь.

Казахстан выступает в группе В, где также сыграет против Словении 10 ноября.

На этой стадии 12 команд поделены на четыре группы (по три в каждой). Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной.

Призовой фонд турнира - 9,6 миллиона долларов.

Метки:
Путинцева Юлия Данилина Анна

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