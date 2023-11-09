Казахстан повесил "баранку" и выиграл первый матч на ЧМ по теннису

Казахстан сравнял счет в матче с Австралией в рамках финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который еще называют чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

Юлия Путинцева обыграла Кимберли Биррелл в двух сетах - 6:0, 7:5.

Встреча длилась 1 час и 28 минут. В ее ходе австралийка сделала 2 эйса и допустила 7 двойных ошибок, казахстанка, в свою очередь, отыграла без двойных ошибок, но и подачами навылет не отметилась.

Напомним, что в первой игре Анна Данилина уступила Сторм Хантер.

Теперь победитель данного противостояния сборных определится в матче парников Сторм Хантер/Эллен Перес - Анна Данилина/Жибек Куламбаева.

Казахстан выступает в группе В, где также сыграет против Словении 10 ноября.

На этой стадии 12 команд поделены на четыре группы (по три в каждой). Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной.

Призовой фонд турнира - 9,6 миллиона долларов.

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