"Запаситесь валидолом". Бублик и Голубев обратились к болельщикам перед историческим финалом на "Ролан Гаррос"

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев, которые ранее впервые в карьере вышли в финал парного разряда "Ролан Гаррос", надеются на поддержку болельщиков в решающем матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы знаем, что даже на расстоянии вы смотрите нас и болеете за нас. Для нас это очень важно, даже дистанционно. Подключайтесь в субботу, запаситесь валидолом, корвалолом, смотрите и болейте за нас", - сказали теннисисты.

Напомним, что в полуфинале турнира казахстанцы обыграли испанцев Пабло Андухара и Педро Мартинеса. В финале, который состоится 12 июня, они встретятся против французов Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!