Бублик и Голубев были разгромлены в первой партии, но впервые в карьере вышли в финал парного "Ролан Гаррос"

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграют в финале на турнирах "Большого шлема", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинальном матче "Ролан Гаррос" (Париж, Франция) они победили испанский дуэт Пабло Андухара - Педро Мартинеса. В первом сете казахстанцы были разгромлены - 1:6. Однако последующие две партии выиграли - 6:4, 6:4.

Встреча длилась 1 час и 45 минут, в ее ходе казахстанцы сделали восемь эйсов и совершили всего две двойные ошибки, тогда как испанцы не отметились ни одной подачей навылет и допустили четыре осечки.

В финале Бублик и Голубев сыграют с победителями полуфинальной пары Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция) - Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах (Колумбия).

Напомним, что Бублик и Голубев - последние представители Казахстана на этом "Ролан Гаррос". Ранее в четвертьфинале парного разряда проиграла Елена Рыбакина.

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