Определились соперники Бублика и Голубева по историческому финалу на "Ролан Гаррос"

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев узнали своих соперников по финалу "Ролан Гаррос" в парном разряде, куда они ранее впервые в карьере отобрались, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче они сыграют против французов Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю, которые в другом полуфинале переиграли колумбийский дуэт Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах (Колумбия). Эрбер и Маю проиграли первый сет - 6:7, но другие две партии выиграли в невероятной борьбе - 7:6, 6:4.

Игра длилась 2 часа и 54 минуты. В ее ходе французская пара сделала шесть эйсов и допустила девять двойных ошибок, в то время как колумбийцы подали три подачи навылет при двух ошибках.

Напомним, что Бублик и Голубев на стадии полуфинала оказались сильнее испанских теннисистов Пабло Андухара и Педро Мартинеса.

Финал состоится 12 июня.

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