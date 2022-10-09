"Я точно вернусь". Джокович - о победе на Astana Open и возвращении в Казахстан

Автор: Димаш Тулегенов

Новак Джокович рассказал о своих чувствах и эмоциях после завоевания 90-го одиночного по счету титула на уровне АТР. 35-летний серб стал первым чемпионом в истории турнира АТР 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном матче седьмая ракетка мира и 21-кратный триумфатор турниров "Большого шлема" обыграл шестого номера планеты грека Стефаноса Циципаса - 6:3, 6:4. Счет личных встреч между спортсменами стал 8:2 в пользу Новака.

Теперь на счету Джоковича 90 побед в финалах турниров АТР при 38 поражениях. Что касается 24-летнего Циципаса, то у него девять побед в финалах при 14 неудачах. Причем Новаку Стефанос проиграл все пять решающих встреч.

- Это был великолепный матч, возможно лучший, который я сыграл на этом турнире. И это в самый важный момент, во время финала с сильным соперником, который начал игру достаточно агрессивно. Он пытался сделать так, чтобы мне было некомфортно находиться на корте, и я чувствовал это. Я пытался оставаться на хорошем уровне, у меня был хороший процент первой подачи.

Это было очень хорошее выступление, фантастическая неделя. Рад этой победе и очередному трофею. Это великолепный период, с учетом того, что мне удалось победить и в Тель-Авиве (на прошлой неделе - Прим. автора), - сказал Джокович.

- Когда-то, еще до того, как вы стали одним из королей тенниса, вас называли принцем. Кого бы вы сейчас назвали своим наследником?

- Спасибо за вашу оценку (смеется). Очень сложно предсказать, кто сейчас является будущим королем тенниса. Я думаю, здесь немало молодых игроков, которые фантастически развивают наш спорт, и Циципас - один из них. Я не могу не назвать первую ракетку мира Карлоса Алькараса, который провел потрясающий сезон.

Я понимаю, что всей теннисной общественности тяжело прощаться с "большой тройкой" - Федерером, Надалем, мной и Энди Марреем. Мы доминировали в теннисе на протяжении 15 лет. Но сейчас появляется молодежь, которая уже способна выигрывать "Большие шлемы". Но мы по-прежнему сильны с Рафой, и стараемся конкурировать с ними на большой арене, и это хорошо для спорта.

- Что делает вашу победу в Астане особенной, если мы говорим обо всех 90 титулах, завоеванных вами?

- Каждая победа особенна, и каждая сохраняет особые воспоминания. Этот год был немного другим, но я рад, что мне удалось вернуться в тур столь сильным после того, как я не соревновался несколько месяцев и не играл в туре.

- Вы вернетесь в Астану, если турнир окажется в календаре на следующий год?

- Я не уверен насчет своего возвращения в Астану в следующем году, ведь до этого еще очень далеко. Но я точно знаю, что мне бы очень хотелось вернуться сюда как туристу, или как участник теннисного турнира. Местные люди встретили меня так тепло, так что я точно вернусь сюда когда-нибудь.

Благодаря этому успеху именитый серб заработал 500 рейтинговых очков и 355,3 тысячи долларов призовых (168,5 миллиона тенге). Циципас же получит 300 очков и 191,1 тысячи долларов (90,6 миллиона тенге).

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