"Я благодарен казахстанцам". Джокович - об отцовстве Надаля, выкинутой на трибуну ракетке и выходе в финал Astana Open

Автор: Димаш Тулегенов

Новак Джокович прокомментировал свой выход в финал турнира АТР 500 Astana Open. Полуфинальная встреча с Даниилом Медведевым завершилась досрочно из-за травмы россиянина после окончания второго сета, сообщает корреспондент Vesti.kz.

35-летний Джокович, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, в полуфинале встретился с четвертым номером планеты 26-летним Медведевым. Выйти в финал удалось именно Новаку. Он уступил в первом сете со счетом 4:6, но выиграл тай-брейк во второй партии 7:6(6). Затем Даниил отказался от продолжения матча из-за травмы.

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- Извиняюсь перед Даниилом и перед всеми, кто смотрел на игру с трибун. Надеюсь, его травма будет не столь серьезной. Я был удивлен его снятию, ведь он отлично передвигался по корту. Это не та концовка, которую заслуживал этот матч. Мы провели два отличных сета на корте. Если честно, он играл лучше, но я играл до последнего и старался выиграть. Это то, что случилось. Я заслужил выиграть второй сет.

- Публика была на высоком уровне. Что скажешь об этом?

- Да, конечно. Я благодарен казахстанцам, кто поддерживал всех нас. Я чувствовал это на корте. Быть на корте намного легче, когда фанаты есть.

- Рафаэль Надаль сегодня стал отцом. Что вы можете сказать ему по этому поводу?

- Он стал отцом? Потрясающе! Поздравляю его, его жену и семью. Я не буду ничего советовать (смеется). Это его опыт, у него большая семья, которая будет его поддерживать. Желаю им крепкого здоровья.

- Вам очень помогла ментальная подготовка в критические моменты матча. И трибуны тоже в важные момент начинали активно вас поддерживать, крича "Новак, Новак"...

- Да, абсолютно. Я слышал их всех, и я благодарен за то, что слышу такого рода поддержку. Мне нужно было это, какая-то дополнительная энергия. Что касается ментальной подготовки, то считаю, что Даниил в этом тоже очень силен. У нас было много длительных розыгрышей, мы давили друг на друга, все это было сегодня. К сожалению, он снялся сегодня.

- Новак, когда ваша ракетка полетела на трибуны, это было немного опасно. Извиняюсь за вопрос, но не было ли у вас в тот момент неприятных флэшбеков с US Open-2020 (тогда Джоковича дисквалифицировали с турнира за то, что он ударил мячом по линейному судье из-за выплеска эмоций. - Прим. автора)?

- У меня не было таких флэшбеков, но я извиняюсь за совершенное. К счастью, ракетка никого не ударила. Я не хотел, чтобы ракетка полетела на трибуны, я пытался достать мяч в корте, чтобы отбить его. Это была моя первая подобная реакция за всю неделю здесь. Это было нехорошо. Судья вынес мне предупреждение, и я могу полностью сказать, что уважаю это решение, хотя сначала спросил "почему?".

- Вчера вы говорили, что в этой игре будет очень важна первая подача. Как оцените ее сегодня?

- В первом сете процент попадания первым мячом был очень низок для меня, я не подавал хорошо и проиграл сет. Во второй партии я начал подавать лучше. Поэтому, я считаю, это помогло. Очень сложно играть с Медведевым в таких условиях, на медленном корте, на это уходит много ментальных и физических сил, поэтому нужна подача. Она мне сегодня помогла. В целом я рад уровню подачи. Против Циципаса нужно будет подавать так же хорошо.

- У вас большое наследие в теннисе. Не планируете ли вы написать автобиографию или снять фильм о себе?

- Да. Я работаю над документальном фильмом, который скоро выйдет, но не знаю точно когда. Думаю, в течение шести месяцев. Что касается книги, то я тоже об этом думаю. Первая книга была о правильном питании, и у нее был большой успех, даже сейчас, спустя почти десять лет, ее покупают. Выход новой книги - это то, что точно должно случиться.

В завтрашнем финале Джокович сыграет с шестой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом, у которого он ведет в счете личных встреч - 7:2. Ранее Стефанос переиграл россиянина Андрея Рублева.

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