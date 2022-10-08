Стефанос Циципас стал первым финалистом турнира ATP в Астане

Определился первый финалист турнира ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Греческий теннисист Стефанос Циципас в матче 1/2 финала обыграл россиянина Андрея Рублева - 4:6, 6:4, 6:3. Встреча длилась два часа и восемь минут.
В финале Циципас, занимающий шестое место в рейтинге ATP, сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Даниил Медведев (Россия).
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