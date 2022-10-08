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"Почувствовал щелчок". Медведев рассказал о неожиданной концовке матча с Джоковичем на Astana Open

"Почувствовал щелчок". Медведев рассказал о неожиданной концовке матча с Джоковичем на Astana Open
©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Россиянин Даниил Медведев рассказал о характере своей травмы, из-за которой он не смог доиграть полуфинальную встречу ATP 500 Astana Open против Новака Джоковича. Он отметил, что пока не знает о сроках восстановления, сообщает корреспондент Vesti.kz.

35-летний Джокович, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, в полуфинале встретился с четвертым номером планеты 26-летним Медведевым. Выйти в финал удалось именно Новаку. Он уступил в первом сете со счетом 4:6, но выиграл тай-брейк во второй партии 7:6(6). Затем Даниил отказался от продолжения матча из-за травмы приводящей мышцы.

- При счете 1:0 на тай-брейке второго сета почувствовал при ударе слева в открытой стойке щелчок в левой ноге. Сначала подумал во время розыгрыша, что это судорога, так как матч тяжелым был. Но после розыгрыша почувствовал, что это, скорее всего, потянул мышцу. В принципе, в первый раз в жизни почувствовал такое. Даже голова немного закружилась. Не знал, что делать, потому что знал, что если выиграю, то завтра на матч (финальный) уже не выйду. Поэтому было странно, я вообще не знал, как в таких ситуациях нужно поступать - сразу проигрывать или сниматься. Знал, что могу доиграть пять-десять очков, поэтому играл так, как получилось: укорачивал, что-то делал. Соответственно, если бы я играл третий сет, то я бы мог окончательно разорвать мышцу, и в этом не было никакого смысла. Обидно, досадно, но бывает.

- Насколько серьезна твоя травма?

- Я не представляю, но я чувствую, что есть растяжение или разрыв. Но не до такой степени, чтобы выпадать из строя на три месяца. Но растяжение точно есть, потому что ходить тяжело, наступать тяжело. Соответственно, вернусь в Монако, сделаю снимок и буду работать со своей командой, они лучше знают. Есть человек, который работает в футбольном клубе "Монако", там эти травмы случаются чаще. И дальше будет понятно, насколько серьезное растяжение, сколько недель займет восстановление. Но я чувствовал, что тай-брейк могу доиграть, но полный сет - это все, до свидания.

- В целом ты провел отличный матч. Нет ли сожаления, что не завершил эту игру до тай-брейка?

- Нет, потому что не сказать, что были какие-то сумасшедшие возможности, я не подавал на матч. Да, было 30:30 один или два раза. Но Новак тоже хорошо играл, действительно был крутой матч. Я чувствовал, что была борьба, и шансы были у обоих. Было обидно, потому что я отлично чувствовал себя во время турнира здесь, это было лучшее самочувствие, начиная с ATP Cup и Australian Open. Естественно, сразу настроение поднимается от того, что нашел свой теннис. В матче с Новаком круто играл, чувствовал себя круто, мог выиграть, дикий адреналин. Обидно, что тело подвело, потому что такое бывает редко. Но такова карьера. У меня впервые в большом матче так ногу дернуло, даже не знаю, как реагировать, как себя вести.

- Ты сказал, что травму почувствовал после первого мяча на тай-брейке. Там потом как раз был момент с несколькими укороченными со стороны Джоковича, и при счете 1:3 ты уже не побежал. Это уже тогда травма сказывалась?

- Да-да, я сразу почувствовал. При 3:1 он отлично сделал и поймал меня на разножке, поэтому я не смог стартануть. Опять-таки, со здоровыми ногами я, может быть, стартанул бы, но не факт, что добежал бы. В следующем мяче я видел заранее, что он делает укороченный, поэтому мог стартовать... Растяжение у меня есть, но я и сейчас могу взять и побежать спринт сто метров, вопрос в том, что, возможно, я потом не встану. Я понимаю, что эти пять очков ухудшили для моей ноги. Но если играть 50 очков в третьем сете, то это серьезно уже. Поэтому и я сам играл уже так, делал укороченные, стал бить сильнее, потому что понял, что уже не могу "катать" на задней линии.

- После чего сложнее возвращаться - после поражения, когда проиграл последнее очко, или после снятия?

- Очень тяжело сказать. Поражения часто плохо влияют, ведь любое из них - это удар по уверенности, по самолюбию. Всегда ты чувствуешь себя лучше, когда выигрываешь. Есть еще такая вещь, говорят, что после поражения на следующий день болит тело, а вот после побед такого нет, ты не думаешь о том, как бы ты играл на следующий день. Наверное, мозг посылает сигналы, и ты не устаешь. Поражение - тяжело. Но у меня такого не было с 2016 года против Ласло Дьере в Будапеште, это было после мононуклеоза, поэтому я не помню, как я восстанавливался, там до этого еще была плановая операция. Тогда я понимал, что будет, а сейчас у меня нет представления, когда я вернусь.

- Ты чувствуешь, что противостояние с Новаком переходит на какой-то новый уровень, может быть, тактической борьбы? Была борьба укороченных...

- На самом деле он всегда, как мне кажется, много укорачивает. И против меня были матчи с таким большим количеством укороченных. Каждый матч что-то меняется, и я пытался в этой игре что-то поменять. Он сумасшедший игрок, у него 21 победа на "Больших шлемах", поэтому понятно, что он может менять тактику и во время матча, и до, и после игры. Мне нравится с ним играть, сегодня был классный матч. Действительно, очень обидно, что не получилось доиграть этот матч, посмотреть, кто выиграет, порадоваться теннису.

Напомним, что в финале Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, ранее обыгравшим другого россиянина Андрея Рублева

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Метки:
теннис теннис большой ATP Джокович Новак Россия Казахстан

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