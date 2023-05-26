Стал известен соперник 22-летнего казахстанца на "Ролан Гаррос". Он впервые сыграет в основной сетке

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 23:25
©instagram.com/skatov_timofey

Определился соперник казахстанского теннисиста Тимофея Скатова по основной сетке "Ролан Гаррос", сообщают Vesti.kz.

22-летний Скатов, занимающий 147-е место в мировом рейтинге, сыграет против 33-й ракетки мира - 32-летнего Григора Димитрова из Болгарии. Матч первого круга состоится 28 мая.

Отметим, что Скатов впервые в своей карьере отобрался в основную сетку турнира через квалификацию - в финале отбора он в упорной борьбе обыграл бразильца Фелипе Мелигени Родригес Алвеса (№ 165).

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Метки:
Ролан Гаррос Скатов Тимофей

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