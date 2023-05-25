Казахстанские теннисисты узнали своих соперников на "Ролан Гаррос". Что их ждет в Париже?

Сегодня, 25 мая, в Париже (Франция) прошла жеребьевка второго турнира "Большого шлема" этого года - Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Казахстанские теннисисты из одиночного разряда уже узнали имена своих соперников по первому кругу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом в подробностях.

Матчи основной сетки "Ролан Гаррос"-2023 пройдут с 28 мая по 11 июня. Действующими чемпионами турнира являются полька Ига Швентек и испанец Рафаэль Надаль, который пропустит предстоящее событие из-за проблем со здоровьем.

Всего на парижском "Большом шлеме" себя проявят семь теннисистов из Казахстана. Молодой Тимофей Скатов (№147) уже выступает в квалификации, где вышел в финал. Теперь он находится в одной победе от выхода в основную сетку. Елена Рыбакина (№4), Юлия Путинцева (№61) и Александр Бублик (№48) сыграют в одиночных соревнованиях, а Анна Данилина (№24), Андрей Голубев (№81) и Александр Недовесов (№67) - в парных.

Призовой фонд турнира увеличился на 12,3 процента по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 49,6 миллиона евро (23,7 миллиарда тенге). Даже проигравшие в первом круге одиночного турнира гарантируют себе 69 тысяч евро призовых (3,3 миллиона тенге).

Для 23-летней Рыбакиной это будет пятое участие в основной сетке "Ролан Гаррос". В 2019-м она проиграла в первом же круге, а год спустя добралась до второго раунда. Ее лучший показатель - выход в четвертьфинал в 2021-м, а в прошлом году она оступилась на стадии третьего раунда. Уже известно, что по итогам турнира она может стать как третьей, так и второй ракеткой мира.

28-летняя Путинцева сыграет в основной сетке парижского турнира юбилейный десятый раз. Дважды она добиралась до восьмерки сильнейших, выходя в 1/4 финала - это было в 2016 и 2018 годах. В прошлом году она вылетела уже по итогам встречи второго раунда.

25-летний Бублик, как и Рыбакина, сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Франции пятый раз. В трех из четырех случаев он проигрывал во втором круге, впрочем, как и в прошлом году. Еще один раз Александр уступил на старте соревнований. Для него это далеко не самый успешный турнир.

22-летний Скатов тоже претендует на попадание в основную сетку турнира. Его еще ждет финал квалификации, но сейчас он уже превзошел свои прошлогодние парижские показатели - в 2022 году он проиграл во втором квалификационном раунде. Если Тимофею удастся пробиться в основную часть турнира, то это будет для него второе участие на "Большом шлеме" (первое было в Австралии в прошлом году).

Рыбакина, посеянная под четвертым номером, в первом круге "Ролан Гаррос" сыграет с кем-то из квалификации. Это может быть как теннисистка, которая выиграет все три матча отборочного цикла, так и Lucky Loser (LL) - игрок, проигравшая в финале квалификации, но получившая второй шанс после того, как кто-то из основной сетки снялся с соревнования. В ближайшие дни имя соперницы станет известно.

Путинцеву ждет противостояние с бельгийкой Мариной Заневской (№88). 29-летняя теннисистка лишь трижды играла в основной сетке "Ролан Гаррос" (2014, 2016 и 2022), но неизменно проигрывала в первом круге. Ранее они никогда не играли друг с другом.

Что касается лучшего теннисиста страны в мужском одиночном разряде Бублика, то пока также неясно, с кем он скрестит ракетки в первом круге. Его соперником станет выходец из квалификации: либо один из ее победителей, либо Lucky Loser.

Полностью с сетками одиночных турниров "Ролан Гаррос"-2023 вы можете ознакомиться здесь:

Напомним, что завтра, 26 мая, в финале квалификации сыграет Скатов. Его соперником будет 25-летний бразилец Фелипе Алвес (№165). Матч начнется ориентировочно в 18:00 по времени Астаны. В случае победы Тимофея на "Ролан Гаррос" будет четыре казахстанских представителя в одиночных соревнованиях.

Желаем удачи ведущим отечественным теннисистам на одном из четырех крупнейших турниров года!

Фото: "Ролан Гаррос"©️