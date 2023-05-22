Обойти Швентек - реально. Какие изменения в рейтинге ждут Рыбакину после "Ролан Гаррос"

Елена Рыбакина находится в прекрасном настроении перед стартующим 28 мая в Париже (Франция) "Ролан Гарросом". Второй турнир "Большого шлема" в этом году является многообещающим для казахстанских болельщиков, ведь именно Рыбакина стала лучшей на последнем турнире-тысячнике перед парижским ивентом, победив в Риме (Италия).

Новоиспеченная четвертая ракетка мира ставит перед собой высокие цели на каждом турнире, в котором принимает участие. Корреспондент Vesti.kz рассчитал, на какую строчку может гипотетически взлететь 23-летняя теннисистка по итогам "Ролан Гаррос"-2023.

Первую строчку в мировой табели о рангах уверенно удерживает 21-летняя полька Ига Швентек, являющаяся действующей чемпионкой "Ролан Гаррос". Она опережает белоруску Арину Соболенко почти на 1500 очков, и крайне маловероятно, что лидер потеряет звание первой ракетки мира. Для этого Швентек нужно полностью провалиться на турнире, либо вообще его пропустить.

К примеру, если Швентек проиграет в первом круге или не сыграет на турнире, то у нее сгорят 2000 очков, и так Соболенко сможет стать номером один даже в случае своего поражения в первом круге. Белоруске, в отличие от польки, не нужно защищать 2000 очков, ведь в прошлом году она проиграла в третьем круге, набрав лишь 90 поинтов. Кстати, победа на "Ролан Гаррос" сделает Арину первой ракеткой мира вне зависимости от выступлений Швентек.

Соболенко является единственной теннисисткой, которая имеет математические шансы стать новой первой ракеткой мира по итогам "Ролан Гаррос". Рыбакина на это пока не претендует. Однако у казахстанской спортсменки есть шансы улучшить свое положение в табеле.

В прошлом году Рыбакина добралась до третьего круга, и ей нужно защищать всего 90 очков. Если представить, что ей удастся выиграть турнир, то она накопит 7000 очков к окончанию соревнований. Соболенко ей не догнать никак, так как даже в случае провала и вылета в первом круге у белоруски будет 7461 очко.

Но вот Швентек теоретически обойти можно. Для этого Рыбакина должна выиграть турнир, а Ига выбыть в первом же круге. Тогда казахстанка будет опережать польку на 50 очков - 7000 против 6950. Так Елена может стать второй ракеткой мира уже 12 июня.

Куда проще и реальнее гарантировать себе подъем на третью строчку. Во-первых, американка Джессика Пегула будет защищать прошлогодний четвертьфинал (360 очков), и это при том, что сейчас она опережает Елену всего на 115 поинтов (5205 против 5090). Во-вторых, Рыбакина в целом находится в более выгодной форме: на грунте Джессика провела три турнира, но каких-то впечатляющих показателей не добилась, проиграв в том же Риме в первом же круге. Елене достаточно сыграть в Париже не хуже, чем Джессика, чтобы обойти ее в таблице.

Загадывать и надеяться на хорошее - прекрасно, но не стоит забывать, что может возникнуть и обратная ситуация. В текущем рейтинге Елена опережает француженку Каролин Гарсию всего на 65 очков. В прошлом году она проиграла в Париже уже во втором круге, и ей нужно защитить лишь 45 очков. Бонусом для хорошей игры Каролин будет и то, что она выступит у себя дома. Чтобы обойти Рыбакину, Гарсии достаточно пройти на одну стадию дальше, чем казахстанке.

Прямо сейчас мы бы оценили шансы Рыбакиной сменить позицию в рейтинге по итогам "Ролан Гаррос" следующим образом:

- Стать второй ракеткой мира - 5% (победить на "Ролан Гаррос" нелегко, а сопутствующий провал Швентек в первом круге представить еще сложнее);

- Стать третьей ракеткой мира - 60% (у Елены отличные шансы обойти Пегулу и выступить не хуже американки);

- Остаться четвертой ракеткой мира - 20% (разница с Пегулой и Гарсией небольшая, поэтому велика вероятность того, что перестановки все же случатся);

- Упасть на пятую строчку - 10% (это маловероятно, но не исключено);

- Оказаться за пределами топ-5 - 5% (это очень маловероятно, для этого кому-то из теннисисток из второй половины топ-10 нужно провести идеальный "Ролан Гаррос", а сама Рыбакина должна не добраться до второй недели турнира).

Будем с большим интересом следить не только за матчами казахстанских теннисистов на "Ролан Гаррос", но и активно наблюдать за изменениями в рейтингах. Надеемся, что четвертое место Рыбакиной - это еще далеко не предел.

Отметим, что это будет пятое выступление Рыбакиной в основной сетке "Ролан Гаррос". Ее лучшим достижением на парижских кортах является выход в 1/4 финала в 2021 году.

Фото: Mutua Madrid Open, BNP Paribas Open, Miami Open, "Ролан Гаррос"©️

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"