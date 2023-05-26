Казахстанский теннисист впервые в карьере пробился в основную сетку "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов, занимающий 147-е место в мировой классификации, впервые в карьере пробился в основную сетку "Ролан Гаррос", сообщают Vesti.kz.

В финале квалификации он обыграл 165-ю ракетку мира - бразильца Фелипе Мелигени Родригес Алвеса со счетом 2:6, 7:5, 6:3.

Встреча длилась 2 часа и 14 минут. В ее ходе бразилец сделал пять эйсов и отыграл без двойных ошибок, тогда как казахстанец не отметился подачами навылет, но при этом совершил три двойные ошибки.

Первый соперник Скатова в основной сетке турнира определится после завершения всех матчей квалификации.

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