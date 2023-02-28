Месть за кумира? С чем столкнется лучший теннисист Казахстана на турнире в Дубае

Автор: Димаш Тулегенов

Сегодня, 28 февраля, первая ракетка Казахстана Александр Бублик начнет свой путь на турнире категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ) - Dubai Tennis Championships. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о сопернике 25-летнего теннисиста и его дальнейшем пути в случае победы.

Мужской турнир в Дубае проходит уже 31-й раз в истории. Для казахстанца, занимающего 46-е место в мировом рейтинге, это четвертое участие в этих соревнованиях. Ранее Бублик не проходил дальше второго раунда, выиграв лишь две из пяти встреч в Дубае.

Сегодня Бублик сыграет третьим запуском на первом корте, а его соперником станет пробившийся в основную сетку через квалификацию Александр Лазаров из Болгарии. Для 301-й ракетки мира это вообще исторический турнир, ведь он впервые сыграет в основной сетке в рамках категории АТР 500.

25-летний Лазаров за всю профессиональную карьеру сыграл в основной сетке турниров АТР всего четыре раза, и это было на АТР 250 в Софии (Болгария). В Дубае он действительно удивил многих. Получив специальное приглашение от организаторов Wild Card (WC), он одержал две победы в квалификации над более рейтинговыми соперниками: сначала обыграл Чжана Чжичжэня из Китая (№93), а затем итальянца Франческо Пассаро (№110). Причем обоих он выиграл в двух сетах.

Известно, что Лазаров родился в Майами (США) и что его тренером является отец Крассимир Лазаров, бывший профессиональный игрок. Александр играет одной рукой слева. И неспроста это так, ведь его кумиром, судя по данным на сайте АТР, является другой болгарин Григор Димитров. Его, кстати говоря, на прошлой неделе обыграл Бублик в Марселе (Франция). Может быть, Лазаров захочет ответить за кумира еще одной сенсацией?

Победитель этого матча во втором круге встретится с лучшим из пары Даниил Медведев (Россия) - Маттео Арнальди (Италия). Третий сеяный из России является большим фаворитом в этом матче, тем более несколько дней назад он завоевал титул в Дохе (Катар). Что касается Арнальди, то молодой итальянец без шансов проиграл чеху Томашу Махачу в финале квалификации - 0:6, 1:6, но затем получил второй шанс через Lucky Loser (LL) - кто-то из участников основной сетки снялся с турнира незадолго до его старта, и Маттео дали возможность сыграть вместо него.

Было бы крайне интересно посмотреть на соперничество Бублика и Медведева в рамках второго круга турнира. Но для этого обоим нужно пройти своих сегодняшних соперников. Пока же Даниил с явным преимуществом ведет в счете личных встреч у Александра - 5:0 (10:2 - по сетам).

Отметим, что матч с участием Бублика и Лазарова начнется ориентировочно в 18:40 по времени Астаны. Кроме того, сегодня свой первый матч проведет и лучший теннисист мира Новак Джокович. Серб сыграет с уже упомянутым победителем квалификации Махачем.

Фото: Dubai Tennis Championships, Olympics©️