Лучший теннисист Казахстана узнал первого соперника на турнире в Дубае

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик узнал соперника по первому кругу турнира ATP 500 в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте турнира Бублик сразится с Александром Лазаровым из Болгарии. Встреча запланирована на 28 февраля.
Напомним, что на этой неделе казахстанец, занимающий 50-е место в рейтинге ATP на турнире в Марселе (Франция) сенсационно обыграл другого болгарина 25-ю ракетку мира Григора Димитрова.
После этого Бублик в полуфинале соревнований проиграл поляку Хуберту Хуркачу.
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