Александр Бублик сотворил сенсацию на турнире во Франции

Лучший казахстанский теннисист в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 50-е место в мировом рейтинге, прошел 25-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова на турнире ATP 250 в Марселе (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 7:5, 3:6, 7:6(8:6) в пользу казахстанца.

Матч длился 2 часа и 20 минут, в его ходе Бублик сделал 16 эйсов и допустил шесть двойных ошибок, тогда как Димитров выполнил 14 подач навылет при четырех ошибках.

До игры многие букмекеры явным фаворитом считали Димитрова, чем ценнее и сенсационнее выглядит победа Бублика.

В полуфинале турнира, 25 февраля, Александр встретится с 11-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем.

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