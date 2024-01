Лучший теннисист Казахстана съел чипсы фаната на матче и сотворил сенсацию

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в полуфинал финала турнира серии ATP 250 - Adelaide International в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала Бублик, занимающий 31-е место в мировом рейтинге, встречался с четвертым сеяным Лоренцо Музетти из Италии. Первая партия осталась за казахстанцем - 6:3, но во второй соперник взял реванш на тай-брейке (7:6). В решающем сете Бублик был сильнее - 7:5.

По ходу игры случился и курьезный эпизод с участием казахстанца (8-й номер посева). В третьей партии после розыгрыша Бублик не успел за мячом и выбежал за пределы корта, едва не врезавшись в сидящих на трибунах зрителей. Но теннисист умело выкрутился из ситуации: похлопал фаната за плечо, перекусил его чипсами и вернулся на корт.

Bublik starts snacking on a fan’s bag of chips in the middle of his match.



You can’t make this stuff up. 😂



pic.twitter.com/Oy45OKsdaz