Казахстанский теннисист успешно стартовал на Australian Open

Казахстанский теннисист Андрей Голубев успешно выступил в смешанной паре на Australian Open-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он вместе с украинкой Людмилой Киченок обыграл хорватско-индийский дуэт Дарья Юрак/Рохан Бопанна - 1:6, 6:4, 11:9. Встреча длилась 1 час и 3 минуты.
Это был второй матч Голубева на турнире. Ранее он проиграл в первом круге мужского парного разряда.
Во втором круге, 24 января, Голубев и Киченок сыграют против Макото Ниномии (Япония) и Айсама-уль-Хака Куреши (Пакистан).
Напомним, казахстанец Александр Недовесов неудачно сыграл во втором круге мужской пары в Мельбурне. При этом продолжит свое выступление Анна Данилина.