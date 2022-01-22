Казахстанский теннисист успешно стартовал на Australian Open

Казахстанский теннисист Андрей Голубев успешно выступил в смешанной паре на Australian Open-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он вместе с украинкой Людмилой Киченок обыграл хорватско-индийский дуэт Дарья Юрак/Рохан Бопанна - 1:6, 6:4, 11:9. Встреча длилась 1 час и 3 минуты.

Это был второй матч Голубева на турнире. Ранее он проиграл в первом круге мужского парного разряда.

Во втором круге, 24 января, Голубев и Киченок сыграют против Макото Ниномии (Япония) и Айсама-уль-Хака Куреши (Пакистан).

Напомним, казахстанец Александр Недовесов неудачно сыграл во втором круге мужской пары в Мельбурне. При этом продолжит свое выступление Анна Данилина.