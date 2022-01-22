Казахстан понес еще одну потерю на Australian Open

Сегодня, 22 января, казахстанец Александр Недовесов и пакистанец Айсам-Уль-Хак Куреши сыграли во втором круге мужской пары на Australian Open-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их соперниками были американец Маркос Хирон и кореец Сун-Ву Квон, которым Недовесов и Куреши проиграли - 6:1, 3:6, 6:7(7:10). Встреча длилась 2 часа.

В третьем круге, 23 января, Хирон и Квон сыграют против Уэса Колхофа (Нидерланды) и Нила Скупски (Великобритания).

Напомним, на корт еще выйдут пары из турнира смешанного разряда. Так, казахстанец Андрей Голубев сыграет в паре с украинкой Людмилой Киченок против хорватско-индийского дуэта Дарья Юрак/Рохан Бопанна.

В Мельбурне также продолжит свои выступления казахстанка Анна Данилина, а вот Юлия Путинцева, Михаил Кукушкин, Тимофей Скатов, Елена Рыбакина и Александр Бублик уже покинули турнир.