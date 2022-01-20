Третий теннисист из Казахстана проиграл на Australian Open

Казахстанец Александр Бублик в дуэте с Ян Зелиньским из Польши завершил выступление на Australian Open в парном разряде, передает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга Бублик с Зелиньским проиграли американцу Маркосу Хирону и корейцу Сун-Ву Квону. Встреча продолжалась 56 минут, а соперники выиграли в двух сетах - 3:6 и 4:6.

Ранее поражение в парном разряде потерпел Андрей Голубев, а в одиночном - Елена Рыбакина. Голубев заявлен еще в миксте, но неизвестно, продолжит ли он выступление после досрочного отказа от продолжения борьбы в дуэте.

Во второй круг турнира в Австралии прошел Александр Недовесов, который в паре с Айсам-Уль-Хаком Куреши из Саудовской Аравии переиграл в трех сетах седьмых сеяных из Франции - Николя Маю и Фабриса Мартена.

Рыбакина снялась с Australian Open

В следующем круге Недовесов с Куреши сыграют против дуэта Хирон - Квон. Матч состоится 22 января.