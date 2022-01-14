Казахстанские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open

Определились соперники казахстанских теннисистов по стартовому раунду Открытого чемпионата Австралии-2022 (Australian Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, первая ракетка Казахстана Александр Бублик, занимающий 35-е место в мировом рейтинге, сыграет с американцем Эрнесто Эскобедо (141), Михаил Кукушкин (180) встретится с американцем Томми Полом (41), а Тимофею Скатову (255) будет противостоять словак Норберт Гомбош (117).

Игры пройдут 17 января.

О соперницах казахстанских теннисисток по первому кругу можно узнать здесь.

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