Бублика признали уникальным после очередной сенсации

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45 ATP) вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), обыграв в четвертьфинале чеха Томаша Махача (№23), передают Vesti.kz.

Бублик преподнес еще одну сенсацию и вышел в полуфинал

На победу Бублика обратил внимание популярный X-аккаунт The Tennis Letter, отметив не только результат, но и форму казахстанца:

"Александр Бублик - Томаш Махач - 7:6 (7:2), 6:3.

За последние недели Саша впервые дошел до четвертьфинала турнира "Большого шлема" и обыграл первую ракетку мира.

Его талант всегда был зашкаливающим - теперь и уверенность тоже.

Это его первый полуфинал ATP-турнира в 2025 году и второй в Галле.

Рискованный, загадочный, великолепный теннис.

Единственный в своем роде".