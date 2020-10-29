"Прекрасная возможность преуспеть". Кукушкин сыграет с первым сеяным на Astana Open за выход в четвертьфинал

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ATP WTA Кубок Дэвиса Казахстан (теннис) ITF
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Прекрасная возможность преуспеть". Кукушкин сыграет с первым сеяным на Astana Open за выход в четвертьфинал

Теннисисты дали интервью перед матчем.

"Прекрасная возможность преуспеть". Кукушкин сыграет с первым сеяным на Astana Open за выход в четвертьфинал
Михаил Кукушкин. Фото: ФТК©
Новости спорта Теннис ATP
0

Сегодня, 29 октября, на турнире ATP 250 Astana Open в Нур-Султане состоится матч, в котором сойдутся одни из главных претендентов на победу. Первый сеяный - француз Бенуа Пэр - и Михаил Кукушкин сойдутся уже на стадии 1/8 финала, сообщает пресс-служба ФТК. Казахстанский теннисист отметил, что необычно играть без болельщиков, и высказался о значимости этих соревнований.

- Что вы думаете о сегодняшнем матче?

- Для меня это была борьба в стартовом сете, я допустил несколько ошибок в решающие моменты, и за это пришлось заплатить, проиграв первый сет. Однако я хорошо выправился в следующих двух сетах.

- Вы привыкли играть с большими толпами болельщиков во время игр Кубка Дэвиса и других турниров. Каково было играть сегодня без зрителей на трибунах?

- Я всегда играл на этом стадионе, когда на нем присутствовало множество болельщиков, но сегодня было действительно необычно играть без них. Однако это все результат пандемии и мы должны привыкнуть к этим нынешним нормам. Это проблема, но я к этому привыкаю.

- Как пандемия и длительные перерывы повлияли на вас?

- Да, пандемия повлияла на меня, как и на других. Было сложно вернуться в форму, но я много работаю над собой. В целом, мое возвращение в игру было достаточно неплохим, и я считаю, что Astana Open - прекрасная возможность для меня преуспеть и вернуться к более высоким рейтингам.

- Наверняка должно быть приятно играть в турнире ATP на домашних кортах?

- Я действительно счастлив играть на своих домашних кортах и при этом в рамках тура ATP. Я никогда не думал, что в нашей стране будет такой крупный турнир. Это действительно большая честь играть на домашних кортах, на которых я столько времени тренировался.

- Что вы думаете о появлении турнира в рамках тура АТР в Казахстане?

- Теннис не был популярен в Казахстане, но я хотел бы отметить усилия Федерации тенниса Казахстана и ее президента, Булата Утемуратова. Он развивал спорт с нуля, и теперь у нас в стране есть профессиональный теннисный турнир, и это действительно очень значимый момент для меня - играть в рамках тура АТР и при этом в своей стране.

Пэр, в свою очередь, отметил, что наслаждается пребыванием в Казахстане.

- Добро пожаловать в Казахстан! Мы знаем, что это очень странное время, но мы очень рады видеть вас на турнире и в стране!

- Конечно, очень приятно быть тут. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь, даже если не могу гулять по городу, потому что мы не можем покидать отель. Я рад быть впервые в Казахстане.

- Вы очень хорошо начали сезон, дойдя до финала в Окленде, потом случился коронавирус. Как вы пережили локдаун?

- Я очень тяжело пережил локдаун. Я немного побыл дома, я не мог тренироваться, делать что-то физически. Возвращение в тур было не таким уж и легким. Я готовлюсь к следующему сезону, нацелен провести его на хорошем уровне. Сейчас я стараюсь немного играть, наслаждаться теннисом, кортом. Рад быть на этом турнире.

- Вы - первый сеяный на турнире, чувствуете давление?

- Особо не волнуюсь. Я не очень много тренировался. Здесь я постараюсь выиграть несколько матчей. Конечно, если я выиграю титул - я буду счастлив. Но мои ожидания - почувствовать корт, вернуть свою игру. Я признаю, что чувствую себя не очень хорошо, мой теннис не идеален. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, выжать из себя все силы и постараться выиграть.

- Это все из-за большого перерыва?

- Конечно, это все из-за пандемии. Мы слишком долго были дома. Но это не так легко - возвращаться в тур. Правила стали другими, мы должны постоянно находиться в своей комнате, всегда сдавать тесты. Я переболел вирусом и десять дней был на изоляции. И я думаю, что играть без болельщиков - не так легко. Нам нравиться играть для людей, для наших болельщиков, даже если они тебя ненавидят. Теннис без зрителей - не есть хорошо.

Турнир серии ATP 250 впервые проводят в Казахстане. Игры в Нур-Султане проходят без зрителей на трибунах из-за пандемии коронавируса. Все трансляции матчей показывает телеканал Qazsport. Общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов. Встреча Кукушкин - Пэр начнется в 18:00 по столичному времени.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Фото: ФТК©

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Кукушкин Михаил ATP

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
12:09
Теннис

"Прекрасная возможность преуспеть". Кукушкин сыграет с первым сеяным на Astana Open за выход в четвертьфинал
Вчера
18:57
Теннис

Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала на Astana Open
Вчера
12:00
Теннис

Кукушкин и Бублик стартуют на турнире ATP 250 Astana Open
Вчера
10:49
Теннис

19-летний казахстанец дебютировал на турнире серии ATP 250
27 октября
11:39
Теннис

В Нур-Султане прошел первый день турнира ATP 250 Astana Open
26 октября
15:13
Теннис

В Нур-Султане стартовал турнир ATP 250 Astana Open
25 октября
11:21
Теннис

Состоялась жеребьевка турнира ATP Astana Open в Нур-Султане
24 октября
16:00
Теннис

Определились обладатели wild card на Astana Open
20 октября
10:04
Теннис

Безопасность по максимуму. Как Федерация тенниса готовится к первому в истории Казахстана турниру АТР
19 октября
12:32
Теннис

Бублик вернулся в топ-50 рейтинга ATP
15 октября
18:57
Теннис

"Вердаско, Гаске, Симон и восходящие звезды тенниса". Кто выступит на турнире ATP в Нур-Султане
14 октября
22:00
Теннис

Сенсационно проигравший казахстанцу теннисист на "Ролан Гаррос" заразился коронавирусом
13 октября
11:36
Теннис

Ковидная пауза? Это были лучшие пять месяцев моей жизни - Бублик о карантине и турнире в Санкт-Петербурге
12 октября
20:54
Теннис

Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на турнире ATP в Санкт-Петербурге
12 октября
16:21
Теннис

Лучший теннисист Казахстана выпал из топ-50 мирового рейтинга
7 октября
19:18
Теннис

Появились подробности проведения первого в истории турнира ATP в Нур-Султане
7 октября
08:05
Теннис

Аргентинский теннисист за пять часов выбил с "Ролан Гаррос" чемпиона US Open-2020
5 октября
21:27
Теннис

Новак Джокович попал мячом в линейного судью на "Ролан Гаррос"
4 октября
10:52
Теннис

Новак Джокович предложил убрать из тенниса линейных судей
30 сентября
22:05
Теннис

Вся надежда на Рыбакину? Бублик тоже вылетел с "Ролан Гаррос"
30 сентября
20:35
Теннис

Кукушкин проиграл партию под ноль и вылетел с "Ролан Гаррос"
30 сентября
09:30
Теннис

Прямая трансляция матчей Путинцевой, Бублика и Кукушкина за выход в третий круг "Ролан Гаррос"
30 сентября
07:58
Теннис

"В России ничего не предлагали". Тренер - о смене гражданства Бублика и громкой сенсации казахстанца на "Ролан Гаррос"
29 сентября
19:05
Теннис

Первая ракетка Франции объяснил сенсационное поражение от казахстанца Бублика на "Ролан Гаррос"
29 сентября
08:09
Теннис

Let's go! Видео победы Бублика над девятой ракеткой мира на "Ролан Гаррос"
29 сентября
07:42
Теннис

Лучший теннисист России сенсационно вылетел с "Ролан Гаррос"
28 сентября
13:14
Теннис

Бублик вернулся в топ-50 перед стартом на "Ролан Гаррос"
25 сентября
09:11
Теннис

Кукушкин, Рыбакина, Путинцева и другие казахстанские теннисисты узнали своих соперников по "Ролан Гаррос"
25 сентября
08:41
Теннис

Экс-первой ракетке мира грозит семь лет тюрьмы
24 сентября
13:54
Теннис

Бублик отжигает в Гамбурге: перехитрил соперника, попал мячом в девочку на скорости 200 км/ч. При этом ненавидит теннис и играет ради денег
24 октября 2019
23:23
Теннис

Фото с матча звезд тенниса Новака Джоковича и Рафаэля Надаля в Нур-Султане
28 августа 2019
04:31
Теннис

Видеообзор матча с сетом 6:0 и победой Бублика в первом круге US Open
17 мая 2019
10:59
Теннис

Энди Маррей официально посвящен в рыцари
24 февраля 2019
15:59
Теннис

Видео победы Кукушкина в полуфинале турнира ATP во Франции
6 июля 2018
01:02
Теннис

Как Михаил Кукушкин играл с Рафаэлем Надалем на "Уимблдоне"
20 июня 2016
13:37
Теннис

Фоторепортаж с теннисного турнира Technodom - BMW Open Cup
19 октября 2015
12:48
Теннис

Фото с мастер-класса от Александра Недовесова в Казахстане
13 июля 2015
10:03
Теннис

Фото с тренировки сборной Казахстана перед матчем против Австралии на Кубке Дэвиса
14 января 2015
11:58
Теннис

Федерер и Хьюитт сыграли в теннис на движущихся катерах
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика