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Безопасность по максимуму. Как Федерация тенниса готовится к первому в истории Казахстана турниру АТР

Турнир пройдет с 25 октября по 1 ноября.

Безопасность по максимуму. Как Федерация тенниса готовится к первому в истории Казахстана турниру АТР
Фото: пресс-служба ФТК©
Новости спорта Теннис ATP
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В Нур-Султане продолжается подготовка к проведению первого в истории казахстанского тенниса Международного турнира серии ATP 250, который пройдет с 25 октября по 1 ноября.  В национальном теннисном центре идут монтажные работы, завершается подготовка кортов, сообщает пресс-служба ФТК.


(Завершаются подготовительные работы)

Для теннисистов и участников забронировано 1500 ПЦР-тестов. О том, какие меры будут приняты для обеспечения безопасности участников турнира, рассказывает вице-президент Федерации тенниса Юрий Польский:

"Все игроки, прилетающие в Казахстан, должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. После заселения в отель они должны будут сдать тест повторно и находиться в своих номерах до получения результатов. И только после получения отрицательного результата ПЦР-теста спортсмены будут допущены в формат закрытого, безопасного пространства турнира".

По словам Юрия Польского, ПЦР-тестирование будет регулярным, каждые четыре дня. Это необходимо для обеспечения максимальной безопасности всех участников и организаторов турнира. Для теннисистов разработаны тройные меры социальной дистанции.

"В комнатах отдыха для игроков мы ставим перегородки и отдельные боксы. Все это делается для того, чтобы ограничить количество социальных контактов.  Каждый бокс рассчитан на трех человек. Также специальные перегородки установлены в комнатах ожидания в секторе выхода на матч. Иными словами, вся логистика теннисного центра выстраивается с учетом требований безопасности", - отмечает Дмитрий Савчук, технический директор турнира.

Из-за жесткого регламента теннисисты не смогут выехать на экскурсии, побывать в музеях и погулять по городу. На территории теннисного центра специально для игроков Центром современного искусства "Куланшы" будет организована экспозиция "Запах полыни".

(Корты готовят к турниру)

Дмитрий Савчук делится интересной информацией о предстоящем турнире. К примеру, заготовлено семь тысяч теннисных мячей, десять тысяч бутылок воды и почти 1,5 тысячи полотенец. Организаторы телевизионной трансляции проложат не менее четырех тысяч метров проводов. 

(Технический директор турнира Дмитрий Савчук проверяет официальные мячи Astana open)

Определены практически все участники турнира - больше всего теннисистов приедет из Франции. Среди них Бенуа Пэр, Ришар Гаске, Адриан Маннарино и другие.

На корты Astana Оpen  также выйдут теннисисты из Испании, Сербии, Франции, Австралии, Великобритании, Португалии, США, Италии, Чехии, Молдовы, Аргентины, России, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Германии, ЮАР, Финляндии, Японии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Уругвая, Хорватии, Бразилии, Индии, Эквадора и Монако.

Главные трофеи турнира уже ждут своих обладателей: два кубка (73 сантиметра и 59 сантиметров в высоту) и четыре тарели. В их изготовлении использованы серебро, позолота, лазурит, долерит, нанокерамика, стальная шпилька.

Призовой фонд турнира составляет 275 000 долларов США. В прямом эфире матчи Astana Open покажет телеканал Qazsport. Кроме того, заявки на международную трансляцию запросили 28 стран мира.

Видео: Юрий Польский, вице-президент Федерации тенниса Казахстана, рассказывает об особенностях проведения турнира в новых условиях, и о том, как будет организовано сопровождение спортсменов в дни турнира.

 

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